Samsung présente ses nouveaux moniteurs Odyssey

La société sud-coréenne Samsung a dévoilé sa nouvelle génération de moniteurs de jeu Odyssey au grand public. Selon Ixbt.com, parmi les nouveaux appareils figurent des modèles avancés dotés de fréquences de rafraîchissement records ainsi que des solutions grand format, conçus pour attirer l'attention du monde de l'e-sport et des utilisateurs professionnels. C'est ce que rapporte Ixbt.com .

Parmi les appareils nouvellement présentés, le modèle Odyssey G6 G60H se distingue clairement par ses spécifications techniques. Basé sur une dalle IPS de 27 pouces, cet appareil dépasse les indicateurs annoncés lors des premières présentations, offrant une fréquence de 1100 Hz en résolution HD. Il est à noter que, grâce aux capacités uniques du moniteur, il est possible d'atteindre 600 Hz même dans le format 1440p haute résolution.

Écran large et modèles QD-OLED haute technologie

Un autre appareil remarquable de la gamme est l'Odyssey OLED G9, équipé d'un panneau massif au format 32:9 doté de la technologie QD-OLED Penta Tandem. Le moniteur fonctionne à une fréquence de 360 Hz dans sa résolution native de 5120x1440 pixels. Cependant, il est possible d'augmenter la fréquence d'images jusqu'à 720 Hz en réduisant la résolution à 2560x720 pixels.

Néanmoins, il convient de noter que dans ce mode, la densité de pixels n'est que de 54 pixels par pouce, soit deux fois moins que la moyenne du marché. Parallèlement, le modèle Odyssey OLED G8 avec une dalle QD-OLED de 32 pouces prend également en charge trois modes de fonctionnement. Les utilisateurs peuvent choisir entre des fréquences de 360, 520 ou 680 Hz dans les résolutions 4K, 2K et Full HD respectivement.

Écran massif et incurvé au format classique

Le fabricant a accordé une attention particulière au modèle Odyssey OLED G7 dans cette nouvelle gamme. Contrairement aux tendances actuelles, cet appareil se distingue par son écran massif de 42 pouces au format classique 16:9. Fait important, cet écran imposant possède un rayon de courbure de 1000R, assurant une immersion profonde pendant le jeu.

La fréquence d'images de ce modèle est fixée à 165 Hz, étant destinée aux joueurs qui privilégient la qualité d'image, la taille et le confort d'un écran incurvé plutôt qu'une vitesse ultra-élevée. Cette gamme complète présentée par Samsung devrait intensifier la concurrence sur le marché des moniteurs de jeu à l'avenir.