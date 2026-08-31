Le flagship OnePlus 16 sera équipé de l'écran avancé Oriental Screen 4.0

·6·Technologie
Le flagship OnePlus 16 sera équipé de l'écran avancé Oriental Screen 4.0

Les leaders du marché des smartphones continuent d'introduire des technologies innovantes pour leurs futurs appareils. Selon ixbt.com, le célèbre insider Digital Chat Station a partagé son expérience avec le nouveau smartphone OnePlus 16 et a révélé les principales caractéristiques de l'écran de l'appareil. Ce flagship devrait offrir aux utilisateurs les dernières avancées et des performances élevées. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Il s'avère que l'appareil de nouvelle génération sera équipé de l'écran Oriental Screen 4.0. Cet écran prend en charge un taux de rafraîchissement très élevé de 165 Hz. Cela garantit un affichage extrêmement fluide et régulier des images dans l'interface et les jeux.

Technologies avancées et nouveau ColorOS 17

Des changements significatifs sont également prévus en matière de logiciels. Selon les rapports, le smartphone OnePlus 16 sera livré avec le système d'exploitation ColorOS 17 préinstallé. Ce système intègre de toutes nouvelles animations système et améliore globalement la vitesse et la fluidité de fonctionnement de l'appareil.

La partie affichage intègre les dernières avancées de l'industrie. L'insider précise que le matériau luminescent exclusif X4 de BOE a été utilisé dans la production de l'écran. De plus, l'appareil sera équipé de sa propre puce d'affichage spéciale, développée selon le tout dernier processus technologique.

Protection oculaire et design parfait

Le nouvel écran se distingue par un système de triple calibration unique dans l'industrie. Parallèlement, il intègre les dernières technologies de protection oculaire d'Oppo, ce qui permet d'éviter la fatigue oculaire lors d'une utilisation prolongée du smartphone.

Des progrès sérieux ont également été réalisés en matière d'apparence et de design. Les quatre côtés de l'écran du smartphone sont entourés de bordures extrêmement fines, conférant à l'appareil un aspect moderne et premium. De plus, le OnePlus 16 dispose de technologies de jeu exclusives, sur lesquelles l'insider a promis de fournir des informations supplémentaires dans les prochains jours.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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