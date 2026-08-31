Elon Musk annonce un plan pour préserver la vie sur Terre pendant un milliard d'années

L'entrepreneur et ingénieur Elon Musk a dévoilé un projet ambitieux visant à préserver l'humanité et la vie sur Terre pour le prochain milliard d'années. Selon le média ixbt.com, cette initiative inclut des solutions technologiques majeures pour protéger notre planète contre les futurs risques climatiques et spatiaux mondiaux. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Il est précisé que la transition des combustibles fossiles vers l'énergie solaire et éolienne ne suffit pas. Selon Elon Musk, notre planète est menacée par des phénomènes spatiaux et naturels extrêmes qui surviennent tous les 100 millions d'années et pourraient entraîner une extinction massive.

Boucliers spatiaux et intelligence artificielle

Pour que l'humanité puisse faire face à ces menaces, elle devra déployer dans l'espace, entre la Terre et le Soleil, des satellites spéciaux alimentés par l'énergie solaire et contrôlés par l'IA. Ces dispositifs auront pour fonction de réguler le flux de rayonnement solaire atteignant la Terre depuis l'espace.

Il est proposé de lancer ces satellites géants non pas depuis l'orbite terrestre, mais depuis la Lune. La faible gravité lunaire et l'absence d'atmosphère facilitent considérablement ces processus complexes et réduisent le besoin en carburant de fusée.

Construction d'une catapulte sur la Lune

Pour réaliser ce projet, il est prévu de construire une catapulte électromagnétique spéciale, un accélérateur conçu pour envoyer des charges de la Lune vers l'espace. Cet appareil permettra de transporter les équipements nécessaires dans l'espace sans recourir aux technologies de fusées traditionnelles.

De plus, en s'appuyant sur les estimations du service d'IA Grok, les risques liés au changement climatique futur ont également été évoqués. En particulier, selon un scénario défavorable, si l'élévation du niveau de la mer se poursuit, les inondations régulières pourraient submerger environ 5 % du territoire de la Floride d'ici 2070.