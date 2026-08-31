Les EAU annoncent l'interception d'un drone après des attaques iraniennes contre une base aérienne américaine

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Les EAU annoncent l'interception d'un drone après des attaques iraniennes contre une base aérienne américaine

Le ministère de la Défense des Émirats arabes unis a annoncé l'interception d'un drone appartenant à l'Iran au-dessus des eaux territoriales du pays. C'est ce qu'a rapporté NUR.KZ .

Le ministère de la Défense des EAU a publié une déclaration sur le réseau social X, confirmant l'interception d'un drone lancé par l'Iran.

« L'armée de l'air des EAU a pris des mesures après qu'un drone iranien en approche a été détecté au-dessus des eaux territoriales du pays.

Le ministère de la Défense confirme que les forces armées sont en état d'alerte élevé pour contrer toute menace potentielle. Les systèmes de défense aérienne continuent de surveiller et de protéger l'espace aérien du pays 24 heures sur 24. »

Le ministère a également appelé la population à se fier uniquement aux sources officielles pour obtenir des informations et à ne pas diffuser de rumeurs ou d'informations non vérifiées », indique le communiqué.

Selon l'agence Xinhua, l'armée iranienne a annoncé avoir attaqué la base aérienne américaine Al-Minhad située aux EAU, à l'aide de drones.

Il est noté que l'armée iranienne a frappé les zones où sont stationnés les hélicoptères militaires et le personnel américain sur la base aérienne avec des dizaines de drones.

Auparavant, il avait été rapporté que les États-Unis avaient frappé des installations iraniennes dans le détroit d'Ormuz pour empêcher la pose de mines marines. L'Iran a déclaré avoir attaqué des bases aériennes américaines en Jordanie en guise de représailles.

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