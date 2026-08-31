Une comptable de maternelle au Kazakhstan occidental augmente son salaire de 30 millions de tenges

·7·Monde
Une comptable de maternelle au Kazakhstan occidental augmente son salaire de 30 millions de tenges

La comptable d'une maternelle du district de Syrym, dans la région du Kazakhstan occidental, est soupçonnée de détournement de fonds publics. Sur une période de cinq ans, elle a transféré plus de 30 millions de tenges (environ 65 000 dollars) sur ses comptes bancaires personnels, au-delà de son salaire officiel.

C'est ce qu'a annoncé le bureau du procureur de la région du Kazakhstan occidental.

L'enquête du parquet a révélé que la comptable avait augmenté son salaire de manière injustifiée pendant plusieurs années, transférant les fonds excédentaires sur ses comptes personnels.

À la suite de cette affaire, le parquet de district a ouvert une enquête préliminaire en vertu de l'article 189, partie 4, point 2 du Code pénal du Kazakhstan (détournement de fonds à très grande échelle). L'affaire a ensuite été transmise au Département des enquêtes économiques de la région du Kazakhstan occidental.

Actuellement, l'enquête sur cette affaire pénale est en cours.

Selon la législation kazakhe, une personne reconnue coupable en vertu de cet article risque jusqu'à 12 ans de prison, assortis de la confiscation de ses biens et de l'interdiction d'exercer certaines fonctions ou activités.

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