MediaTek Helio G99+ présenté : une nouvelle puce pour les téléphones budget

Une version mise à jour du processeur 4G populaire destiné au marché des smartphones abordables a été dévoilée. Selon ixbt.com, MediaTek a officiellement présenté la puce Helio G99+, en mettant l'accent sur l'extension des capacités de la mémoire vive. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Spécifications techniques et modernisation

La nouvelle plateforme conserve l'architecture de base du modèle précédent tout en étant adaptée aux exigences modernes. Ce processeur continue d'être fabriqué selon le processus technologique 6 nm de TSMC.

La partie processeur reste inchangée : elle comprend deux cœurs Cortex-A76 cadencés à 2,2 GHz et six cœurs Cortex-A55 à 2,0 GHz. L'accélérateur Mali-G57 MC2 reste responsable des tâches graphiques.

Le changement principal concerne la prise en charge de la mémoire vive. Si la version précédente fonctionnait avec de la mémoire LPDDR4X d'une vitesse maximale de 4266 Mbps, le modèle Helio G99+ prend en charge la mémoire LPDDR5X, dont la vitesse atteint 5500 Mbps.

Capacités et exigences du marché

Les autres capacités techniques sont restées pratiquement inchangées. En particulier, la puce continue de prendre en charge le stockage UFS 2.2, les caméras jusqu'à 108 MP et un modem 4G Cat-13 avec technologie Dual VoLTE.

Les experts soulignent que cette nouvelle version n'est pas une plateforme de nouvelle génération, mais une modernisation ciblée d'une solution éprouvée. Cela permet aux fabricants de lancer de nouveaux appareils sans modifier radicalement le matériel ou le logiciel.

La raison principale de la création de la puce Helio G99+ réside dans les changements sur le marché de la mémoire vive. Les fabricants mondiaux déplacent progressivement leurs capacités vers des produits plus coûteux tels que HBM, DDR5 et LPDDR5X.

En conséquence, la production de mémoire LPDDR4X diminue et son prix augmente. Le nouveau processeur permet aux entreprises d'utiliser des types de mémoire plus modernes et accessibles, tout en maîtrisant le coût de revient des smartphones 4G budget.