La nouvelle saison de la Ligue des champions de l'UEFA commence par un événement très attendu pour les fans ouzbeks. Le défenseur de l'équipe nationale d'Ouzbékistan, Abdukodir Khusanov, entame aujourd'hui son parcours en Ligue des champions avec « Manchester City ». Pour la première journée de la phase de ligue, les « Citizens » se déplacent sur la pelouse du club portugais du FC Porto. Khusanov sera-t-il titulaire et quel défi l'attend ? À la fin de cet article, nous révélons l'intrigue principale : l'heure exacte du coup d'envoi et le nom du stade.

Déplacement au Portugal et opportunité inattendue dans le onze de départ

Khusanov figure dans le groupe officiel de 22 joueurs ayant fait le voyage au Portugal, ce qui signifie qu'il a de fortes chances de fouler la pelouse lors du match d'aujourd'hui.

Prédiction du journal AS : Selon les informations sur les compositions probables, Khusanov devrait débuter le match, et le journal le place dans le onze de départ de « Manchester City ».

Confirmation officielle : Cependant, comme le coup d'envoi est encore loin, il est trop tôt pour considérer cela comme la composition officielle finale.

« S'il joue, il débutera la saison 2026/27 de la Ligue des champions avec « Manchester City » par un match majeur au Portugal », soulignent les rapports analytiques.

Forme actuelle des équipes et statistiques d'avant-match

Les deux équipes réalisent un début de saison parfait et restent invaincues :

Nom du club Forme et résultats actuels Manchester City L'équipe dirigée par Enzo Maresca a remporté ses trois premiers matchs de Premier League. Porto Le club portugais a remporté ses cinq premiers matchs de championnat national.

Quelle est l'heure du match ?

La question principale que tout le monde se pose : quand et où aura lieu ce choc contre un adversaire aussi coriace ? Le chiffre et l'information clé sont que, le duel Porto - Manchester City au stade du Dragão débutera le 8 septembre à 00h00 (nuit du 8 au 9 septembre), heure de Tachkent. Ce match sera un véritable test pour City comme pour Khusanov.

Selon vous, Abdukodir Khusanov sera-t-il titulaire avec Manchester City et pourra-t-il stopper les attaques de Porto ? Laissez votre avis en commentaire et partagez cette nouvelle avec vos amis fans de football !