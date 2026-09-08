Les États-Unis exigent que les pays d'Asie centrale cessent tout commerce avec l'Iran

Washington a considérablement durci sa politique envers Téhéran et a pris des mesures fermes à l'égard des pays de la région. Selon le média Axios, les ambassades américaines ont reçu l'ordre d'exiger des pays d'Asie centrale l'arrêt immédiat et systématique de tout commerce avec l'Iran. Quels sont les risques cachés derrière cet ultimatum et pour l'Ouzbékistan, quel sera l'impact sur les relations commerciales avec l'Iran ? À la fin de l'article, nous révélerons l'intrigue principale : les chiffres du volume des échanges entre les deux pays et l'importance cruciale des corridors pour notre économie.

Le ferme démarché des États-Unis et le risque de sanctions

Selon les déclarations des responsables américains, les pays, entreprises et particuliers qui continuent de commercer avec l'Iran pourraient faire face à de lourdes sanctions et être exclus du système financier en dollars.

La nature des exigences : Il est exigé, par le biais des canaux diplomatiques, d'identifier et de mettre fin aux activités commerciales illégales des entreprises iraniennes.

La réaction de l'Asie centrale : Pour l'instant, la réaction officielle des pays de la région à cette demande n'a pas été divulguée.

« Toute personne ou entreprise continuant à commercer avec l'Iran pourrait être soumise à des sanctions et exclue du système en dollars », avertissent les responsables américains.

Indicateurs des relations commerciales entre l'Ouzbékistan et l'Iran

Bien que la coopération économique de l'Ouzbékistan avec l'Iran ne représente pas une part majeure du commerce extérieur total, elle revêt une importance stratégique pour la logistique et les infrastructures :

Type d'indicateur Données et montants Volume des échanges (janvier–juin 2026) 305 millions de dollars (en hausse de 37,5 % par rapport à l'année précédente) Part du commerce direct Moins de 1 % du commerce extérieur total de l'Ouzbékistan Projets conjoints Actuellement, 29 projets d'investissement et de production sont en cours

Solution principale et risque de transit

La question principale qui intéresse tout le monde est : pourquoi cette exigence incontournable est-elle si sensible pour l'Ouzbékistan ? La solution et le chiffre les plus importants sont que, bien que le commerce direct soit faible, près de 9 % des importations totales de l'Ouzbékistan (dont 14,8 % des équipements technologiques) et environ 10 % des exportations (textile et fibre de coton) transitent précisément par les ports et corridors de transport iraniens.

Selon vous, quel impact cette exigence américaine aura-t-elle sur la logistique en Asie centrale et les relations commerciales extérieures de l'Ouzbékistan ? Laissez votre avis en commentaire et partagez cette analyse importante avec vos proches !