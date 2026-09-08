La série phare Vivo X500 sera présentée le 21 septembre

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La série phare Vivo X500 sera présentée le 21 septembre

Vivo a annoncé la date officielle de présentation de ses nouveaux smartphones phares. Selon ixbt.com, la nouvelle gamme, composée des Vivo X500, Vivo X500 Pro et Vivo X500 Pro Max, sera dévoilée sur le marché chinois le 21 septembre de cette année. Ces appareils devraient porter les capacités de photographie mobile à un nouveau niveau et créer une concurrence sérieuse sur le marché des flagships. C'est ce que rapporte l'information d'Ixbt.com.

Le fabricant a mis l'accent sur les capacités optiques et la qualité d'image dans cette nouvelle série. Il est rapporté que le modèle X500 Pro sera équipé pour la première fois au monde du nouveau capteur BluePrint LightGuard 900. Ce capteur, basé sur le Sony LYT-910, est capable de fournir une plage dynamique allant jusqu'à 17 niveaux grâce à la technologie de plage dynamique ultra-large.

Modèles et leurs capacités optiques

Les appareils de la nouvelle série diffèrent considérablement les uns des autres par les caractéristiques et les capacités de leur caméra principale. Selon les premières informations, le modèle de base Vivo X500 comprend un capteur principal LYTIA-828 de 1/1,28 pouce, un téléobjectif LYTIA-610 et un module grand angle de 50 mégapixels. Le modèle intermédiaire X500 Pro sera également équipé du capteur LYTIA-610.

Le Vivo X500 Pro Max, le modèle le plus avancé de la gamme, pourrait recevoir un téléobjectif HP0 de 200 mégapixels en plus de deux capteurs de 50 mégapixels. De plus, les caméras principales et périscopiques des versions Pro bénéficieront d'un système de stabilisation à sept niveaux conforme à la norme CIPA.

Vidéo et capacités d'IA

Selon la source, une attention particulière a été accordée aux capacités d'enregistrement vidéo de haute qualité dans la nouvelle série. Le modèle X500 Pro permettra d'enregistrer des vidéos 4K à 240 images par seconde pour les ralentis, ainsi que des vidéos 4K à 120 images par seconde avec prise en charge HDR, 10-bit 4:2:2, Log et du système ACES.

Le logiciel des appareils est également enrichi de technologies avancées. Vivo intègre un assistant IA qui analyse la scène et fournit des recommandations sur les paramètres, la composition et les poses. De plus, l'éditeur spécialisé de la marque disposera d'une fonction de sélection automatique du traitement des couleurs pour les photos.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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