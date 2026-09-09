Apple présente les Apple Watch Series 12 et Watch Ultra 4 dotées d'intelligence artificielle

Lors de sa présentation traditionnelle à Cupertino, Apple a dévoilé sa nouvelle génération de montres connectées : l'Apple Watch Series 12 et l'Apple Watch Ultra 4. Selon Ixbt.com, bien que le design extérieur n'ait pas subi de changements radicaux, ces gadgets bénéficient d'importantes mises à jour logicielles enrichies par les capacités de l'intelligence artificielle. C'est ce que rapporte Techcrunch.com indique .

Intelligence artificielle et capacités audio

Les nouvelles montres connectées rejoignent la gamme croissante d'appareils portables basés sur l'IA. L'une des fonctionnalités les plus remarquables, baptisée « Audio Intelligence », permet aux utilisateurs de mémoriser des détails importants lors de conversations quotidiennes et de les consulter si nécessaire.

Grâce à la fonction « Live Rewind », il est possible de revenir jusqu'à 15 secondes en arrière dans une conversation. En appuyant deux fois sur la Digital Crown, la transcription des 15 dernières secondes s'affiche sous forme de texte. Les utilisateurs peuvent poser des questions sur ce contenu via Siri ou l'enregistrer dans la nouvelle application Siri pour une consultation ultérieure.

De plus, la fonction « Siri Recap », qui analyse les sons ambiants, permet de noter les conclusions principales lors de réunions ou de conférences. Lorsque cette fonction est activée, Apple Intelligence génère automatiquement un titre et les points clés à la fin de la conversation. Pour les personnes malentendantes, un système « Sound Recognition » a été introduit pour identifier les sirènes, alarmes, sonnettes et pleurs de bébé. Apple précise que ces fonctions audio ne créent ni ne stockent aucun enregistrement vocal.

Un nouveau niveau de suivi de santé

Les deux modèles sont équipés d'un système de suivi de santé amélioré, doté d'électrodes à surface étendue pour assurer un meilleur contact avec la peau lors de la lecture de l'ECG. Pour améliorer la sensibilité optique, les photodiodes ont été repensées et disposées en anneau afin de capturer la lumière plus efficacement.

Des LED vertes plus économes permettent une mesure précise de la fréquence cardiaque tout au long de la journée, même en mouvement. Le nouveau système de santé fournit des données haute fréquence en continu. Désormais, les indicateurs de fréquence cardiaque sont mesurés toutes les cinq secondes, soit 60 fois plus souvent qu'auparavant.

Inspirées par l'expérience des bagues connectées, les nouvelles montres intègrent des scores de préparation (readiness scores) qui analysent l'activité récente, les signes vitaux et la qualité du sommeil. Une fonction « Health Age » a également été introduite, indiquant si les indicateurs de santé correspondent à l'âge réel de l'utilisateur en se basant sur le VO2 max et les données de sommeil.