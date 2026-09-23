Les réductions au centre Goddard de la NASA impactent les projets de télescopes spatiaux

Selon Scientific American, le centre de vol spatial Goddard de la NASA a perdu une part importante de son personnel et de ses infrastructures ces dernières années. Entre mars 2020 et janvier 2025, le nombre d'employés et de sous-traitants est passé d'environ 10 000 à 6 000, soit une baisse de 40 %. Bien que l'agence en ait réembauché une partie, ces changements menacent la capacité de l'institution à concevoir et construire de futurs grands télescopes spatiaux, rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon le GAO, la NASA a perdu environ 22 % de son personnel civil en 2025, affectant 25 de ses 36 projets majeurs. Le centre Goddard est crucial pour les sciences spatiales ; c'est là que les célèbres télescopes James Webb et Nancy Grace Roman ont été conçus. Cependant, en novembre 2025, le laboratoire fabriquant des composants pour Roman et d'autres appareils a fermé, et l'équipe d'ingénierie a été réduite de 30 à seulement 7 personnes.

Changements d'infrastructure et questions de sécurité

Pendant les périodes de fermeture administrative, le laboratoire de détecteurs optiques, la chambre anéchoïque pour les tests d'appareils et les ateliers mécaniques ont été fermés. Le laboratoire a depuis rouvert. La NASA affirme que ces changements n'ont pas privé Goddard de sa capacité à créer des engins spatiaux complexes. L'agence explique la fermeture de certaines installations par leur obsolescence ou l'évolution des modèles de travail. Par exemple, la production de systèmes de propulsion est désormais plus efficace via des contrats avec des entreprises privées.

Bien que des audits indépendants n'aient révélé aucune irrégularité lors des réductions, ils ont noté une incertitude croissante parmi le personnel. Selon l'association des anciens employés, le département responsable de la sécurité et des missions a perdu près de la moitié de ses experts. De son côté, la NASA insiste sur le fait que la sécurité des tests n'a pas été compromise.

Missions futures et évaluation de la NASEM

Actuellement, le centre Goddard ne gère aucun grand observatoire spatial phare en phase de construction active. Néanmoins, il participe à la préparation du télescope Habitable Worlds Observatory, destiné à rechercher des exoplanètes habitables, et travaille sur la mission Dragonfly pour Titan ainsi que sur l'appareil DAVINCI pour Vénus. En août, la directrice du centre, Jamie Dunn, a déclaré que l'institution commençait à se rétablir après une « période préoccupante ».

Les Académies nationales des sciences, d'ingénierie et de médecine (NASEM) ont formé une commission pour évaluer la compétence des experts et l'adéquation des infrastructures. Le rapport final de la NASEM devrait déterminer si Goddard conserve les experts et équipements nécessaires aux futures missions spatiales complexes.