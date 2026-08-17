NASA sollicite l’aide de scientifiques pour les missions de longue durée sur la Lune

L’Agence nationale américaine de l’aéronautique et de l’espace — NASA — a lancé un appel important à la communauté scientifique par l’intermédiaire de son Human Research Program (HRP). L’agence demande des propositions visant à identifier et à étudier à l’avance les risques auxquels l’organisme humain sera exposé dans les futures bases lunaires et lors d’expéditions de longue durée, notamment vers Mars. Cette initiative est déjà devenue l’une des principales missions biomédicales de la nouvelle étape de l’exploration spatiale par l’humanité. À ce sujet, Ixbt.com rapporte .

Selon ixbt.com, NASA renonce désormais aux simples visites de courte durée sur la Lune et s’oriente vers un scénario prévoyant l’établissement d’une base permanente et des séjours prolongés. Le principal problème est toutefois qu’à ce jour, l’humanité ne dispose que de données très limitées, notamment sur les effets de l’environnement lunaire sur l’organisme. Jusqu’à présent, des vols de longue durée allant jusqu’à 437 jours ont été étudiés à bord de la Station spatiale internationale (ISS) et d’autres stations, tandis que tous les astronautes réunis n’ont passé qu’environ 80 heures à la surface de la Lune.

Les risques spécifiques de l’environnement lunaire

Les spécialistes soulignent qu’il est impossible de reproduire directement les conditions lunaires à partir des expériences menées sur l’ISS. Les astronautes y seront confrontés à des facteurs radicalement différents, comme une gravité réduite et une exposition accrue aux radiations. Michael Stenger, conseiller scientifique en chef du HRP, souligne que les recherches menées dans une base lunaire permanente permettront de comprendre comment l’organisme humain s’adapte à long terme à une gravité partielle. Il serait également possible d’installer à l’avenir un laboratoire biomédical spécialisé à la surface de la Lune.

Les spécialistes de NASA souhaitent étudier en profondeur les effets des séjours prolongés sur la santé physique et mentale. Ils se concentrent également sur l’efficacité des soins médicaux à distance destinés aux astronautes et sur les systèmes d’exercices physiques nécessaires. En cas de grave problème de santé, ces questions revêtent une importance cruciale, car il serait impossible de rapatrier immédiatement l’équipage vers la Terre depuis la surface de la Lune.

Les questions scientifiques et les propositions actuellement recueillies devraient définir l’orientation des recherches futures. Bien que l’expérience acquise sur l’ISS constitue une base solide, les conditions lunaires diffèrent radicalement par leur ampleur et les paramètres de leur environnement. Grâce à ces efforts, NASA prévoit de réduire au minimum tous les risques médicaux des futures expéditions lunaires et de préparer les conditions nécessaires à une présence humaine durable dans l’espace.