Samsung réduit le contenu des boîtes de ses smartphones Galaxy abordables et supprime le câble

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Samsung réduit le contenu des boîtes de ses smartphones Galaxy abordables et supprime le câble

Le fabricant sud-coréen Samsung a décidé de réduire davantage le contenu de la boîte de ses smartphones abordables. Selon ixbt.com, les acheteurs des modèles Galaxy A07s et Galaxy A08 ne trouveront plus dans la boîte non seulement le bloc de charge, mais aussi le câble USB-C. C'est ce que rapporte Ixbt.com indique .

Ce changement a été remarqué pour la première fois par le blogueur bien connu Izzi Boye lors du déballage du modèle Galaxy A08. La boîte des nouveaux appareils ne contient désormais que le smartphone lui-même, un guide rapide et l'outil d'éjection de la carte SIM. Cette mesure montre qu'elle pourrait entraîner des coûts supplémentaires pour les acheteurs d'appareils du segment budgétaire.

Rappelons que Samsung a commencé à retirer les blocs de charge des boîtes à partir de la génération Galaxy S21. Cependant, même après cela, le câble USB-C restait une partie intégrante du kit. Désormais, le fait que l'entreprise commence à abandonner ce dernier accessoire de charge suscite de grands débats sur le marché technologique.

Nouveaux standards dans le segment budgétaire

La radicalité de cette décision est évidente lors de la comparaison. Par exemple, le modèle Galaxy A07 standard est toujours fourni avec un câble USB-C dans sa boîte. C'est pourquoi les modèles Galaxy A07s et le plus récent Galaxy A08 deviennent les premiers appareils abordables à exiger de l'utilisateur l'achat séparé du bloc de charge et du câble.

Le modèle Galaxy A07s, mis en vente sur certains marchés le 7 septembre de cette année, est en réalité une version mise à jour de la génération précédente, équipée dès la sortie de la boîte du système d'exploitation Android 16 et du processeur MediaTek Helio G99+. Le Galaxy A08, un smartphone 4G de 2026, présente des caractéristiques techniques encore plus avancées.

En particulier, le modèle Galaxy A08 est estimé à environ 115 dollars pour la version de base 4/64 GB et à environ 135 dollars pour la version 6/128 GB. Cet appareil est équipé d'une puce MediaTek Helio G99+, d'une mémoire LPDDR5X, d'un écran de 6,7 pouces avec résolution HD+ et d'une batterie de 6000 mAh avec charge rapide de 25 W. De plus, son boîtier est protégé contre la poussière et l'humidité selon la norme IP64.

Compte tenu du prix de départ d'environ 115 dollars de l'appareil, l'absence de câble dans le kit est particulièrement notable. Désormais, les acheteurs ne possédant pas d'accessoires compatibles devront acheter ces outils séparément.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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