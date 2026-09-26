Xiaomi présente le gadget Pocket Guitar pour smartphones

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Xiaomi présente le gadget Pocket Guitar pour smartphones

Selon Ixbt.com, Xiaomi a dévoilé un accessoire mobile unique et inhabituel Pocket Guitar conçu comme un hyper-accessoire de poche. Ce dispositif est principalement destiné aux nouveaux flagships Xiaomi 18 Pro et 18 Pro Max, permettant aux utilisateurs de tester leurs compétences musicales via leur smartphone. C'est ce que rapporte Ixbt.com dans son rapport.

Le boîtier de l'accessoire se fixe solidement au panneau arrière du smartphone grâce à un aimant spécial. Lorsqu'il est replié, il recouvre l'écran secondaire de l'appareil, et une fois ouvert, il se divise en deux parties fonctionnelles. La première partie contient les boutons d'accords marqués de I à VII, tandis que la seconde simule avec succès les cordes de guitare grâce à sa surface en relief.

Modes de fonctionnement et capacités

Le Pocket Guitar se connecte sans fil au smartphone via Bluetooth et fonctionne avec l'application de karaoké chinoise Changba. Le gadget propose deux modes principaux :

  • Mode Chord : l'utilisateur sélectionne les accords nécessaires avec une main via les boutons et simule le jeu sur les cordes avec l'autre.
  • Mode Rhythm : dans ce mode, aucune sélection d'accords n'est requise, il suffit de suivre le rythme, l'application mobile se chargeant du reste.
Pendant l'utilisation, l'écran arrière du Xiaomi 18 Pro affiche les éléments de contrôle et les informations nécessaires. Cette approche évite de masquer l'écran principal avec les mains.

Compatibilité et caractéristiques techniques

Bien que l'appareil soit spécialement conçu pour les flagships Xiaomi, ses fonctionnalités sont également accessibles sur d'autres modèles Xiaomi ainsi que sur les iPhone sous iOS 14 ou version ultérieure. Il suffit d'installer l'application Changba.

Techniquement, la nouvelle guitare de poche est équipée d'une batterie de 630 mAh. Selon le fabricant, cette réserve d'énergie permet jusqu'à 30 jours d'autonomie avec une seule charge. Un port USB-C moderne est prévu pour la recharge.

Actuellement, le Xiaomi Pocket Guitar est déjà commercialisé sur le marché chinois. Le prix du gadget sur le marché intérieur est de 599 yuans, soit environ 90 dollars américains.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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