La NASA annule une opération inédite pour sauver un télescope spatial

La NASA et Katalyst Space ont renoncé à une opération expérimentale inédite visant à rehausser l’orbite de l’observatoire Neil Gehrels Swift dans l’espace. Selon SpaceNews, cette décision s’explique par de graves défaillances du système de contrôle de trajectoire de l’engin spatial expérimental Link, qui ont rendu dangereuse la capture physique du télescope. Ixbt.com le rapporte.

L’engin Link avait été placé en orbite le 3 juillet de cette année à l’aide d’une fusée Pegasus XL. Sa mission principale consistait à s’approcher du télescope Swift, à le capturer et à le propulser vers une orbite plus élevée grâce à ses propres moteurs. Selon les spécialistes, une telle opération aurait pu prolonger considérablement la durée de service de l’appareil scientifique, dont l’orbite descend plus rapidement que prévu sous l’effet de l’atmosphère terrestre.

Problèmes techniques et causes de l’échec

Cependant, peu après le lancement, l’engin Link a rencontré des problèmes techniques inattendus. Selon Katalyst Space, le 28 juillet, l’appareil est entré dans une rotation incontrôlée autour de plusieurs axes en raison d’erreurs dans son système de contrôle. Plus précisément, il a perdu deux des trois roues à inertie destinées à contrôler son orientation dans l’espace, tandis que le système de propulsion à réaction ne fonctionnait plus que partiellement.

Les ingénieurs ont déployé tous leurs efforts pour améliorer la situation. Début août, ils étaient parvenus à réduire la vitesse de rotation de Link de 9 degrés par seconde à 1,47 degré par seconde. Pour stabiliser l’appareil, ils ont dû utiliser dans un premier temps les moteurs électriques qui devaient initialement modifier l’orbite du télescope. Les spécialistes ont ensuite installé un nouveau logiciel censé aider à poursuivre la mission.

Plan futur et perspectives

À la mi-août, Katalyst espérait qu’après la mise à jour logicielle, Link pourrait s’approcher de Swift et tenter de le capturer. Mais le 20 août, après des consultations avec la NASA, l’entreprise a définitivement renoncé à cette partie de la mission. Les deux parties n’ont pas révélé les critères précis ayant conduit à considérer l’opération comme trop dangereuse.

L’engin Link pourrait néanmoins continuer à être utilisé pour tester des technologies de maintenance orbitale. La NASA et Katalyst étudient la possibilité de mener diverses opérations et des essais d’approche à proximité immédiate de Swift, sans contact physique avec celui-ci ni rehaussement de son orbite.

Rappelons que Swift est actif dans l’espace depuis 2004 et se consacre principalement à l’étude des sursauts de rayonnement gamma. Son orbite diminue progressivement sous l’effet de l’atmosphère des hautes couches terrestres. Une forte activité solaire augmente la densité atmosphérique à l’altitude des satellites, accentue la traînée et accélère la perte d’altitude. En 2025, la NASA avait commencé à étudier les possibilités de sauver cet observatoire à l’aide d’engins commerciaux. Le succès de Link aurait pu constituer une démonstration importante d’une technologie capable de prolonger la durée de vie de satellites qui n’avaient pas été conçus pour être entretenus après leur lancement.