Prix actuels des iPhone 18 Pro et Pro Max
Les prix actuels des smartphones iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max ont été annoncés. Les appareils sont proposés à des tarifs différents selon les versions eSIM et SIM.
Versions eSIM :
• iPhone 18 Pro 256 GB — 1 629 dollars
• iPhone 18 Pro 512 GB — 2 299 dollars
• iPhone 18 Pro 1 TB — 2 899 dollars
• iPhone 18 Pro Max 256 GB — 2 029 dollars
• iPhone 18 Pro Max 512 GB — 2 199 dollars
• iPhone 18 Pro Max 1 TB — 3 199 dollars
Versions SIM :
• iPhone 18 Pro 256 GB — 1 669 dollars
• iPhone 18 Pro 512 GB — 2 699 dollars
• iPhone 18 Pro 1 TB — 2 999 dollars
• iPhone 18 Pro Max 256 GB — 2 099 dollars
• iPhone 18 Pro Max 512 GB — 2 499 dollars
• iPhone 18 Pro Max 1 TB — 3 799 dollars
Il est précisé que les prix des smartphones peuvent varier quotidiennement.
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