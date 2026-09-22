Prix actuels des iPhone 18 Pro et Pro Max

·137·Technologie
Prix actuels des iPhone 18 Pro et Pro Max

Les prix actuels des smartphones iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max ont été annoncés. Les appareils sont proposés à des tarifs différents selon les versions eSIM et SIM.

Versions eSIM :

• iPhone 18 Pro 256 GB — 1 629 dollars
• iPhone 18 Pro 512 GB — 2 299 dollars
• iPhone 18 Pro 1 TB — 2 899 dollars

• iPhone 18 Pro Max 256 GB — 2 029 dollars
• iPhone 18 Pro Max 512 GB — 2 199 dollars
• iPhone 18 Pro Max 1 TB — 3 199 dollars

Versions SIM :

• iPhone 18 Pro 256 GB — 1 669 dollars
• iPhone 18 Pro 512 GB — 2 699 dollars
• iPhone 18 Pro 1 TB — 2 999 dollars

• iPhone 18 Pro Max 256 GB — 2 099 dollars
• iPhone 18 Pro Max 512 GB — 2 499 dollars
• iPhone 18 Pro Max 1 TB — 3 799 dollars

Il est précisé que les prix des smartphones peuvent varier quotidiennement.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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