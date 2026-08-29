Apple pourrait retarder les précommandes de l'iPhone 18 Pro

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Apple pourrait retarder les précommandes de l'iPhone 18 Pro

Le géant technologique Apple se prépare à modifier le calendrier de lancement de ses nouveaux appareils, attendus le mois prochain. Selon Macwelt, les précommandes pour l'iPhone 18 Pro et d'autres gadgets pourraient être décalées du vendredi habituel au samedi. Ce changement est significatif tant pour Apple que pour le marché mondial, modifiant les habitudes d'achat des clients. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon les informations, la prochaine grande présentation d'Apple est prévue pour le 9 septembre 2026. Lors de cet événement, l'entreprise devrait dévoiler le fleuron iPhone 18 Pro, le tout premier iPhone pliable de son histoire, ainsi que les montres connectées Apple Watch Series 12 et Ultra 4. Traditionnellement, les précommandes ouvraient le vendredi de la semaine de présentation.

La raison principale du changement de date

Cependant, une particularité du calendrier de septembre prochain contraint les dirigeants d'Apple à revoir ce planning traditionnel. En 2026, le premier vendredi suivant la présentation tombe le 11 septembre. Étant donné qu'il s'agit d'une journée de commémoration aux États-Unis et dans le monde, lancer des campagnes commerciales, y compris les ventes de nouveaux produits, ne correspondrait pas à la politique et aux normes éthiques de l'entreprise.

À cet égard, Apple devrait reporter les précommandes d'un jour, au samedi 12 septembre. Il est intéressant de noter que l'entreprise avait déjà adopté une pratique similaire il y a onze ans. En 2015, comme le 11 septembre tombait un vendredi, les précommandes pour les modèles iPhone 6s et iPhone 6s Plus avaient été ouvertes un samedi, le 12 septembre.

Changements d'horaires et autres actualités

Les sources indiquent que non seulement la date, mais aussi l'heure exacte du début des précommandes pourraient changer. Au lieu du lancement traditionnel à 5h00 du matin (heure du Pacifique), Apple pourrait cette fois lancer le processus la nuit, plus précisément à minuit. Cela pourrait créer des avantages ou des inconvénients pour les clients de différentes régions en termes de fuseaux horaires.

Par ailleurs, il est possible que tous les appareils attendus ne soient pas mis en vente simultanément. Par exemple, si l'iPhone 18 Pro et la nouvelle génération d'Apple Watch sont disponibles à la commande mi-septembre, le premier smartphone pliable de l'entreprise pourrait être lancé un peu plus tard, vers la fin du mois de septembre. Apple devrait publier une déclaration officielle à l'approche de la date de présentation.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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