Mise à jour de sécurité importante pour la gamme Samsung Galaxy S23

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Mise à jour de sécurité importante pour la gamme Samsung Galaxy S23

Le géant technologique sud-coréen Samsung a commencé à déployer la mise à jour de sécurité de juin pour ses flagships de l'année dernière — les smartphones de la gamme Galaxy S23. Cette mise à jour logicielle vise à renforcer considérablement le système de protection des appareils, ce qui est crucial pour assurer la sécurité des données personnelles des utilisateurs. C'est ce qu'indique le rapport de Ixbt.com.

Selon Ixbt.com, le nouveau firmware est pour l'instant disponible uniquement pour les appareils du marché sud-coréen, mais il devrait être proposé aux autres régions, notamment aux utilisateurs ouzbeks, dans les prochains jours. La mise à jour est distribuée sous le numéro S918NKSS8FZF1 et sa taille est d'environ 445 MB.

45 corrections du système de sécurité

La caractéristique principale de cette mise à jour est qu'elle élimine 45 vulnérabilités différentes identifiées dans les versions logicielles précédentes. Ces failles auraient pu permettre à des hackers d'accéder au système ou de voler des données utilisateur. Les ingénieurs de Samsung ont réussi à améliorer la stabilité générale du système et à renforcer sa résistance aux cyberattaques.

Les modèles Galaxy S23, Galaxy S23 Plus et Galaxy S23 Ultra étaient initialement commercialisés avec le système d'exploitation Android 13 et l'interface One UI 5.1. L'entreprise a promis quatre mises à jour majeures d'Android pour ces appareils, et ce cycle approche désormais de ses étapes finales.

Perspectives du support logiciel

Les analystes soulignent qu'après la sortie de la version One UI 8.5 basée sur Android 16 QPR2, les mises à jour système majeures pour la gamme Galaxy S23 pourraient s'arrêter. Cela signifie que ces flagships ne recevront probablement pas l'interface One UI 9.0 basée sur Android 17. Cependant, cela n'est pas une raison pour que les propriétaires d'appareils s'inquiètent.

Conformément à sa politique de support, Samsung continuera de publier régulièrement des patchs de sécurité même après l'arrêt des mises à jour majeures du système d'exploitation. Cela garantit que les smartphones resteront pertinents et sécurisés pendant encore plusieurs années.

Il est recommandé aux utilisateurs du Galaxy S23 en Ouzbékistan de se rendre dans la section « Mise à jour logicielle » des paramètres du smartphone pour vérifier la disponibilité de la mise à jour. Pour un fonctionnement stable de l'appareil, il est toujours préférable d'utiliser les versions officielles et les plus récentes.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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