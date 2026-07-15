Politique publicitaire d'Apple Maps : les différences majeures entre Apple et Google révélées

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Politique publicitaire d'Apple Maps : les différences majeures entre Apple et Google révélées

Apple a annoncé ses règles de diffusion publicitaire pour son service de cartographie, Apple Maps. Ce nouveau document montre que le géant de la technologie a adopté une stratégie radicalement différente de celle de Google, son principal concurrent sur le marché de la publicité. Apple vise à filtrer et à réguler le contenu publicitaire de manière plus stricte pour ses utilisateurs. C'est ce que rapporte Techcrunch.com indique .

Selon ixbt.com, bien que l'ensemble des nouvelles règles soit prévu pour entrer en vigueur en juillet 2026, les publicités sur Apple Maps devraient être lancées cet été aux États-Unis et au Canada. L'approche de l'entreprise démontre qu'Apple privilégie la qualité à la quantité, un aspect essentiel pour préserver l'expérience utilisateur.

Restrictions dans le secteur des services

Selon la nouvelle politique d'Apple, les entreprises proposant des services à domicile (plomberie, réparations électriques, serrurerie, couverture, etc.) sont interdites de publicité sur Apple Maps. Il s'agit d'une approche opposée aux "Local Services Ads" de Google, l'une des catégories publicitaires les plus rentables. Apple se concentre uniquement sur les entreprises disposant d'adresses physiques où les clients peuvent se rendre directement.

Ces restrictions ne protègent pas seulement les utilisateurs contre les services douteux, mais réduisent également les processus de vérification superflus pour Apple. Par exemple, Google est contraint d'effectuer des audits et des contrôles complexes lors de l'enregistrement de ces prestataires. Apple a préféré éviter ces problèmes en excluant totalement ces catégories.

Contrôle strict et interdictions

D'autres secteurs sont également interdits de publicité sur Apple Maps. Parmi eux :

  • Guichets automatiques de cryptomonnaies (ATM) ;
  • Services de cautionnement (bail bonds) ;
  • Services à distance sans adresse physique.
Pour les établissements de santé, Apple a choisi une approche distincte. Les publicités de ces entreprises sont examinées et approuvées individuellement par l'entreprise au cas par cas. Cela témoigne de l'importance accordée par Apple à la sécurité et à la fiabilité au sein de son écosystème.

Selon les experts, les publicités sur Apple Maps seront similaires aux résultats de recherche classiques, c'est-à-dire qu'elles auront un aspect "organique". Cela pourrait susciter une plus grande confiance des utilisateurs envers les annonceurs. Apple applique désormais son système de contrôle strict de l'App Store à ses cartes et autres applications internes.

Bien que cette nouvelle n'affecte pas directement les utilisateurs en Ouzbékistan pour le moment, le développement mondial d'Apple Maps laisse présager l'ouverture de nouveaux canaux marketing pour les entreprises locales à l'avenir. Actuellement, Apple travaille également à l'unification de sa politique publicitaire dans ses applications News, Stocks et Sports.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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