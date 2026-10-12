Gemini AI Plus à 60 $ devient gratuit pour les étudiants en Ouzbékistan

Pour les étudiants d'Ouzbékistan, une excellente nouvelle concernant l'accès gratuit et sans restriction aux capacités de l'intelligence artificielle a été annoncée. Dans le cadre d'un partenariat officiel entre le ministère des Technologies numériques et le géant technologique mondial Google, les étudiants de notre pays Google Gemini AI Plus ont désormais accès à un abonnement premium totalement gratuit pendant un an.

La valeur marchande de 60 USDde cet abonnement annuel est accessible via la plateforme spéciale Aileaders.uz qui a été mise en place.

Reconnaissance internationale : SheerID soutient l'Ouzbékistan

La plateforme SheerID , partenaire officiel de Google pour la vérification du statut d'étudiant international, a joué un rôle clé dans la réussite de cette initiative :

Inscription officielle : La plateforme SheerID a officiellement inclus l'Ouzbékistan parmi les pays pris en charge ;

Vérification facile : Grâce à cette décision, les étudiants ouzbeks peuvent désormais passer facilement la vérification internationale établie par Google et confirmer leur statut d'étudiant.

Quels sont les avantages pour les étudiants ?

Cet accord ouvre une nouvelle étape pour les jeunes du système d'enseignement supérieur dans leurs recherches scientifiques, leur programmation et leurs travaux d'étude :

1 an d'accès gratuit : Chaque étudiant vérifié peut utiliser l'outil d'intelligence artificielle premium sans restriction pendant 12 mois ;

Économie de 60 $ : Les modèles et fonctionnalités avancés, auparavant payants, sont devenus un outil d'apprentissage gratuit pour la jeunesse du pays ;

Développement des compétences éducatives et professionnelles : Grâce à Gemini AI Plus, les étudiants peuvent accélérer considérablement la résolution de problèmes de programmation complexes, l'analyse d'articles scientifiques et l'apprentissage des langues étrangères.

Cette initiative du ministère des Technologies numériques constitue une nouvelle étape importante dans le développement du secteur IT, l'intégration des jeunes aux technologies mondiales et l'amélioration de la littératie numérique moderne dans notre pays.