Odil Ahmedov fête ses 39 ans aujourd'hui
Aujourd'hui, le 25 novembre, l'ancien capitaine de l'équipe nationale d'Ouzbékistan, le célèbre footballeur Odil Ahmedov, fête ses 39 ans. Il est né le 25 novembre 1987 à Namangan.
Odil Ahmedov est considéré comme l'un des milieux de terrain ayant laissé une empreinte indélébile dans l'histoire du football ouzbek. Au cours de sa carrière, il a évolué dans des clubs tels que le Pakhtakor, les clubs russes Anzhi et Krasnodar, ainsi que le club chinois Shanghai SIPG.
Le joueur a fait ses débuts avec l'équipe nationale d'Ouzbékistan en 2007. Il a disputé un total de 108 matchs sous le maillot national, inscrivant 21 buts. Ahmedov a été nommé capitaine de l'équipe en 2015 et a mené la sélection lors de la Coupe d'Asie 2019.
Ayant également remporté plusieurs succès en club, le joueur a été sacré champion de Chine avec le Shanghai SIPG en 2018. Il a également été élu à plusieurs reprises footballeur ouzbek de l'année.
Odil Ahmedov a annoncé la fin de sa carrière professionnelle en décembre 2021. Depuis, il poursuit ses activités dans le domaine de la gestion du football.
Nous souhaitons un joyeux anniversaire à Odil Ahmedov ! Nous lui souhaitons une excellente santé, une longue vie et beaucoup de succès dans ses projets futurs !
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