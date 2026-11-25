Aujourd'hui, le 25 novembre, l'ancien capitaine de l'équipe nationale d'Ouzbékistan, le célèbre footballeur Odil Ahmedov, fête ses 39 ans. Il est né le 25 novembre 1987 à Namangan.

Odil Ahmedov est considéré comme l'un des milieux de terrain ayant laissé une empreinte indélébile dans l'histoire du football ouzbek. Au cours de sa carrière, il a évolué dans des clubs tels que le Pakhtakor, les clubs russes Anzhi et Krasnodar, ainsi que le club chinois Shanghai SIPG.

Le joueur a fait ses débuts avec l'équipe nationale d'Ouzbékistan en 2007. Il a disputé un total de 108 matchs sous le maillot national, inscrivant 21 buts. Ahmedov a été nommé capitaine de l'équipe en 2015 et a mené la sélection lors de la Coupe d'Asie 2019.

Ayant également remporté plusieurs succès en club, le joueur a été sacré champion de Chine avec le Shanghai SIPG en 2018. Il a également été élu à plusieurs reprises footballeur ouzbek de l'année.

Odil Ahmedov a annoncé la fin de sa carrière professionnelle en décembre 2021. Depuis, il poursuit ses activités dans le domaine de la gestion du football.

Nous souhaitons un joyeux anniversaire à Odil Ahmedov ! Nous lui souhaitons une excellente santé, une longue vie et beaucoup de succès dans ses projets futurs !