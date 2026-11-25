L'ancien entraîneur du FC Barcelone et de Manchester City,Pep Guardiola, a défendu son collègue, l'expérimenté technicien italien qui dirige actuellement l'équipe nationale du Brésil, Carlo Ancelotti,face aux critiques dont il fait l'objet.

« Il faut du temps pour mettre en place un projet dans un pays avec une culture différente »

Lors d'un entretien avec la légende du football brésilien Romário, Guardiola a salué les compétences d'entraîneur d'Ancelotti, soulignant la nécessité de lui laisser du temps pour s'adapter :

« Ancelotti a besoin de plus de temps. J'ai rencontré Carlo à de nombreuses reprises et il m'a battu un million de fois. C'est une personne extraordinaire et je n'ai aucun doute sur son potentiel. Ancelotti est arrivé dans un pays avec une culture différente. Parfois, il faut plus de temps pour mettre en place le processus de travail. Je ne peux pas douter de lui. Beaucoup considèrent Carlo comme le numéro un en matière de gestion d'équipe. » — a déclaré Pep Guardiola (extrait de son interview avec Romário).

Le parcours de Carlo Ancelotti au Brésil et faits clés

Indicateurs Détails et faits Entraîneur Carlo Ancelotti (67 ans) Poste actuel Équipe nationale du Brésil sélectionneur Date de nomination Mai 2025 L'avis de Guardiola Le numéro un pour gérer une équipe ; il a besoin de temps pour s'adapter à un nouvel environnement et à une nouvelle culture Source Interview pourRomario TV

Pour rappel, le technicien italien de 67 ans a pris les commandes des « pentacampeões » en mai 2025.

Selon vous, Pep Guardiola a-t-il raison ? Si l'on donne un peu plus de temps à Carlo Ancelotti, pourra-t-il ramener l'équipe du Brésil au sommet du football mondial ?

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