En Égypte, des archéologues ont découvert des fragments de papyrus liés à des rituels inhabituels vieux de près de 3400 ans. Ils contiennent des traces de rituels de malédiction que les anciens Égyptiens utilisaient contre Apophis, le serpent géant considéré comme l'ennemi juré du dieu solaire Rê. Fait intéressant, les papyrus n'ont pas seulement été écrits : ils ont été percés avec des objets tranchants et brûlés. C'est ce qu'ont annoncé les chercheurs de l'Université de Copenhague.

Les découvertes ont été identifiées près du temple funéraire du pharaon Thoutmosis III, dans la ville antique de Thèbes, l'actuel Louxor. Les archéologues ont étudié un ancien dépotoir situé à l'extérieur du mur nord du temple, mesurant environ 75 mètres de long sur 10 à 20 mètres de large. Environ 40 petits fragments de papyrus y ont été trouvés.

En étudiant leur apparence, leurs inscriptions et les traces de dommages, les chercheurs ont déterminé que les fragments appartenaient au rituel de « la défaite d'Apophis » pratiqué dans l'Égypte ancienne.

Pourquoi les anciens Égyptiens maudissaient-ils le serpent ?

Selon la mythologie égyptienne antique, Apophis était un serpent géant symbolisant le chaos et la destruction. Selon les légendes, il attaquait chaque nuit le dieu solaire Rê alors qu'il traversait le monde souterrain, tentant de bloquer son chemin. Les Égyptiens croyaient que la victoire de Rê assurait le lever du soleil chaque matin.

C'est pourquoi les prêtres accomplissaient des rituels spéciaux visant à détruire symboliquement Apophis. Pour ce faire, l'image et le nom du serpent étaient inscrits sur du papyrus, puis percés avec un objet tranchant et le papier était brûlé. Dans certains rituels, les images étaient piétinées ou des figurines en cire étaient également détruites.

Comment les papyrus étaient-ils préparés ?

L'un des aspects qui a attiré l'attention des scientifiques est que les fragments trouvés ont été préparés de la même manière. Les images et les inscriptions qu'ils contiennent ont été réalisées à l'encre rouge, sur un seul côté du papyrus. Sur certains spécimens, des formes rectangulaires séparées par des lignes rouges sont également visibles.

Les chercheurs estiment que ces marques indiquent qu'une grande feuille de papyrus était initialement divisée en plusieurs parties égales, chaque partie recevant une image et une inscription distinctes. Plus tard, la feuille était découpée en petits morceaux. Cela signifie que les objets nécessaires au rituel pouvaient être préparés en grande quantité simultanément.

Les traces de perforation et de brûlure sur les spécimens trouvés montrent que les papyrus n'étaient pas simplement conservés comme des écrits ou des images, mais qu'ils étaient réellement utilisés lors du rituel.

Les rituels de malédiction ne visaient pas seulement le serpent

Les chercheurs soulignent que les rituels contre Apophis ont été utilisés plus tard à d'autres fins. Notamment, des actions symboliques similaires étaient effectuées contre les ennemis du pharaon, les rivaux de certaines personnes, les maladies et les phénomènes naturels dangereux.

Pour les scientifiques, l'importance de cette découverte réside dans le fait qu'auparavant, les rituels contre Apophis étaient principalement connus par des sources écrites anciennes. Les nouveaux papyrus constituent l'une des preuves matérielles directes les plus anciennes confirmant que de tels rituels étaient réellement pratiqués. Ils apportent de nouvelles informations sur les croyances religieuses et les rituels magiques de la vie quotidienne des anciens Égyptiens.