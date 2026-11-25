L'une des plus grandes entreprises technologiques au monde, Nvidia, son PDG Jensen Huang a officiellement présenté ses excuses à l'équipe pour avoir enfreint le code d'éthique de l'entreprise. The New York Times rapporte que cette déclaration a été faite lors de la première réunion générale avec les employés après le retour de Huang à son poste. Excuses pour les erreurs personnelles, la thérapie et le style de gestion Au cours de la réunion, Jensen Huang a ouvertement reconnu ses torts envers sa famille et son entreprise, révélant qu'il suit des séances de thérapie de 90 minutes chaque jour. Il a également qualifié d'« inacceptable » le fait d'avoir enfreint le code d'éthique qu'il avait lui-même contribué à élaborer :

« J'ai commis plusieurs erreurs terribles. J'ai trompé [ma femme] Lori, j'ai fait du mal à mes propres enfants et à vous tous. » — a déclaré Jensen Huang. De plus, Huang The New York Times a également abordé son style de gestion autoritaire, décrit dans le journal comme « atteindre la grandeur par l'humiliation ». Il a admis qu'il était inapproprié d'insulter et de rabaisser les employés au fil des ans. Désormais, le département des ressources humaines (RH) de l'entreprise recueillera les commentaires de l'équipe sur le comportement de Huang et fera un rapport mensuel au conseil d'administration. Le facteur Trump et la garantie de sécurité nationale Huang a rejeté les spéculations liant son retour au poste à la pression exercée par le président américain Donald Trump sur le conseil d'administration ou à des accords en coulisses. Selon lui, le conseil a étudié la situation en profondeur et l'entreprise a reçu une garantie officielle de l'administration Trump affirmant que Huang ne constitue pas une menace pour la sécurité nationale. Cependant, selon le média américain Semafor quelques heures avant que le conseil d'administration de Nvidia n'annonce le rétablissement de Huang, le président Trump s'est joint à la réunion par téléphone pour soutenir son retour au poste de PDG. Chronologie du conflit et détails clés