La sénatrice australienne Fatima Payman a participé à une séance parlementaire avec sa fille de six mois dans les bras. Pendant son discours, d'autres sénateurs ont joué avec le bébé, apportant une atmosphère particulière à la réunion. C'est ce qu'a rapporté "India Today".

Lors de la séance du Sénat australien du 25 novembre, Fatima Payman, sénatrice indépendante représentant l'Australie-Occidentale, a prononcé un discours à la tribune en portant sa fille. Elle a gardé son bébé avec elle tout en participant aux débats parlementaires.

Pendant la réunion, la sénatrice Lidia Thorpe a également interagi avec le bébé, jouant à « coucou » avec elle. Cette situation a apporté des moments sincères et joyeux aux discussions officielles du parlement.

Cet événement, devenu viral sur les réseaux sociaux, a attiré une nouvelle fois l'attention sur la conciliation entre maternité et vie professionnelle.

Le parlement australien autorise la présence de bébés dans la salle des séances. Les sénateurs peuvent s'occuper de leurs enfants ou les allaiter si nécessaire tout en participant aux débats.