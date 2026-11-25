Plus de 68 000 billets vendus pour le match du FC Barcelone à Bakou
Aujourd'hui, le 25 novembre, dans le cadre de la cinquième journée de la phase de ligue de l'UEFA Champions League, le club azerbaïdjanais du Sabah accueille le FC Barcelone. L'intérêt des supporters pour la rencontre à Bakou est élevé, avec plus de 68 000 billets vendus, selon les médias azerbaïdjanais.
Le responsable du service de presse du Sabah, Elnur Hamidov, a indiqué qu'en comptant les ventes par packs, plus de 66 000 billets avaient été écoulés. Des rapports ultérieurs ont confirmé que ce chiffre a dépassé les 68 000.
Le match aura lieu au Stade olympique de Bakou. Le coup d'envoi sera donné à 22h45 (heure de Tachkent).
Quel était le prix des billets ?
Pour le match Sabah – FC Barcelone, les billets ont été mis en vente à partir de 15 manats azerbaïdjanais. Le billet le plus cher, pour la zone VIP, a été fixé à 1 500 manats.
Cela correspond à une fourchette de prix allant d'environ 8,8 dollars à 882 dollars. La vente des billets a débuté le 19 octobre.
Cependant, le jour du match, il a été signalé que les billets pour les secteurs standards étaient épuisés, ne laissant que des places limitées à 500 et 1 500 manats. Par conséquent, le prix de 15 manats était le tarif le plus bas lors de la vente initiale.
Les billets pour les matchs à domicile du FC Barcelone sont plus chers
Les billets pour certains matchs à domicile du FC Barcelone en Champions League peuvent être beaucoup plus onéreux. L'équipe doit recevoir Manchester Cityle 8 décembre.
Des informations circulent selon lesquelles, sur certaines plateformes de revente, les billets pour cette rencontre débuteraient à 390 euros. Toutefois, ce prix n'est pas une valeur unique pour tous les billets officiels et peut varier selon le secteur et le vendeur.
La situation des équipes dans le tournoi
Après les quatre premières journées de la Champions League, le Sabah occupe la 30e place du classement avec trois points, tandis que le FC Barcelone est 8e avec neuf points.
Si le match d'aujourd'hui constitue un test important pour le club azerbaïdjanais face à un adversaire redoutable, le FC Barcelone cherchera à prendre des points pour améliorer sa position au classement.
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