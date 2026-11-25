Aujourd'hui, le 25 novembre, dans le cadre de la cinquième journée de la phase de ligue de l'UEFA Champions League, le club azerbaïdjanais du Sabah accueille le FC Barcelone. L'intérêt des supporters pour la rencontre à Bakou est élevé, avec plus de 68 000 billets vendus, selon les médias azerbaïdjanais.

Le responsable du service de presse du Sabah, Elnur Hamidov, a indiqué qu'en comptant les ventes par packs, plus de 66 000 billets avaient été écoulés. Des rapports ultérieurs ont confirmé que ce chiffre a dépassé les 68 000.

Le match aura lieu au Stade olympique de Bakou. Le coup d'envoi sera donné à 22h45 (heure de Tachkent).

Quel était le prix des billets ?