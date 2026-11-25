À Genève, en Suisse, le duel acharné pour le titre de Champion du monde d'échecs se poursuit entre le grand maître ouzbek Javohir Sindarov et le champion du monde en titre, l'indien Gukesh Dommaraju .

Une performance solide avec les pièces noires et un deuxième match nul consécutif.

La deuxième partie, qui a débuté le 25 novembre à 19h00 heure de Tachkent, a duré près de deux heures, jusqu'à 20h57 . Dans cette rencontre, notre compatriote, jouant avec les noirs, n'a laissé aucune chance à son adversaire et les deux joueurs ont signé un nouveau partage des points.

Rappelons que la première partie entre les deux grands maîtres s'était également soldée par un match nul. Ainsi, après deux manches, le score global reste à égalité : 1-1.