Pour la couronne mondiale : Sindarov fait match nul avec Gukesh lors de la 2e partie avec les noirs
À Genève, en Suisse, le duel acharné pour le titre de Champion du monde d'échecs se poursuit entre le grand maître ouzbek Javohir Sindarov et le champion du monde en titre, l'indien Gukesh Dommaraju .
Une performance solide avec les pièces noires et un deuxième match nul consécutif.
La deuxième partie, qui a débuté le 25 novembre à 19h00 heure de Tachkent, a duré près de deux heures, jusqu'à 20h57 . Dans cette rencontre, notre compatriote, jouant avec les noirs, n'a laissé aucune chance à son adversaire et les deux joueurs ont signé un nouveau partage des points.
Rappelons que la première partie entre les deux grands maîtres s'était également soldée par un match nul. Ainsi, après deux manches, le score global reste à égalité : 1-1.
Calendrier et résultats du match pour le Championnat du monde
Statistiques
Détails et résultats
Confrontation
Javohir Sindarov — Gukesh Dommaraju
Date et heure de la 2e partie
25 novembre, 19h00 — 20h57 (heure de Tachkent)
Résultat de la 2e partie
Nulle (Javohir Sindarov jouait avec les noirs)
Score global du match
1 : 1 (les 1re et 2e parties se sont terminées par des nulles)
Prochaine 3e partie
26 novembre, 19h00 (heure de Tachkent)
Contexte historique
Pour rappel, le grand maître indien Gukesh Dommaraju défend pour la première fois son titre de Champion du monde, acquis lors du match de championnat à Singapour en décembre 2024. La lutte décisive entre les deux jeunes étoiles se poursuivra demain, le 26 novembre avec la 3e partie.
Selon vous, Javohir Sindarov, après avoir obtenu un nul solide avec les noirs, parviendra-t-il à ouvrir le score en profitant de l'avantage des blancs lors de la 3e partie demain ?
Laissez vos pronostics dans les commentaires et partagez immédiatement cette nouvelle brûlante avec les fans d'échecs ouzbeks !
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