Nouvelle arnaque sur Telegram : le stratagème du faux vote

Ouzbékistan : Les cas de piratage massif de comptes Telegram sous couvert de faux « concours » et « votes » ont fortement augmenté parmi les utilisateurs. Le Centre de cybersécurité du ministère de l'Intérieur et la police de Tachkent appellent les citoyens à la vigilance face à ces attaques de phishing qui se propagent rapidement.

Le plus dangereux est que ces messages ne proviennent pas d'inconnus, mais de vos proches, amis ou membres de votre famille dont le compte a déjà été piraté.

Comment fonctionne le stratagème ?

Les cybercriminels exploitent la confiance des gens et leur désir d'aider leurs proches en 5 étapes :

Un message sous un masque de confiance : De la part d'une connaissance : « Salut, peux-tu cliquer sur ce lien et voter pour mon neveu/enfant/grand-mère s'il te plaît ? » ou « Nous participons au concours de la meilleure maman/grand-mère » une demande sincère de ce type ; Page de phishing : En cliquant sur le lien, une fausse page s'ouvre, reproduisant parfaitement l'apparence et le design de Telegram ; Demande de données : Sous prétexte de valider le vote, le site vous demande votre numéro de téléphone et le code de connexion secret à 5 chiffres envoyé par l'application Telegram ; Contrôle perdu en un instant : Dès que vous saisissez le code, les fraudeurs accèdent à votre compte depuis un autre appareil et vous déconnectent de force de tous vos appareils (fin de session) ; Conséquences et extorsion : Via le compte piraté, de nouveaux messages frauduleux sont envoyés à tous vos contacts, ou l'on demande à vos proches de transférer de l'argent en urgence sur une carte.

3 règles d'or pour se protéger

Pour protéger vos données personnelles et votre profil, il est impératif de suivre ces recommandations :

Ne cliquez jamais sur des liens suspects : Même s'ils sont envoyés par un proche, n'ouvrez pas de liens concernant des votes, des cadeaux ou des gains d'argent. Appelez d'abord la personne pour vérifier si elle a réellement envoyé ce message ;

Ne donnez votre code secret à personne : Le code de sécurité reçu par Telegram ou SMS est une donnée personnelle. Ne le saisissez sur aucun site et ne le transmettez à personne ;

Activez immédiatement la vérification en deux étapes (2FA) : Dans l'application : « Paramètres » ➔ « Confidentialité et sécurité » ➔ « Vérification en deux étapes » (Two-Step Verification) définissez un mot de passe complexe et liez votre e-mail. Ainsi, même si les fraudeurs obtiennent le code de validation, ils ne pourront pas accéder au compte sans le mot de passe supplémentaire.

Que faire si votre compte a été piraté ?

Si vous avez été trompé et avez saisi vos données, chaque seconde compte :

Fermez les sessions actives : Si votre application Telegram est restée ouverte sur un ordinateur ou une tablette, allez immédiatement dans « Paramètres » ➔ « Appareils » (Devices) et supprimez les sessions inconnues ;

Changez le mot de passe : Dès que possible, configurez un mot de passe en deux étapes ou prenez des mesures pour geler temporairement le compte ;

Prévenez vos proches : Informez vos amis et connaissances par appel téléphonique ou via d'autres réseaux que votre compte a été piraté, afin qu'ils ne tombent pas dans le piège des messages frauduleux envoyés en votre nom.

Le Centre de cybersécurité du ministère de l'Intérieur appelle tous les citoyens à respecter les règles d'hygiène numérique et à prévenir leurs proches.