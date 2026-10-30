L'ancien combattant de l'UFC Saidyoqub Qahramonov battu lors de l'ACA 209

Dans la capitale du Tadjikistan, Douchanbé, s'est tenu le prestigieux tournoi de MMA ACA 209 . Lors de l'un des combats principaux, l'athlète expérimenté originaire d'Ouzbékistan et ancien combattant de l'UFC, Saidyoqub Qahramonov , est monté dans l'octogone.

Le duel intense et sans merci contre le représentant local Baxtovar Yunusov a duré trois rounds complets et a connu une fin inattendue.

Combat complet de 3 rounds et décision des juges

Les détails de la rencontre, riche en attaques puissantes et en lutte positionnelle, sont les suivants :

Déroulement du combat : Les 3 rounds du combat sont allés à leur terme et les deux combattants ont opposé une résistance sérieuse ;

Décision unanime des juges : À la fin du combat, les juges latéraux ont unanimement reconnu la supériorité du combattant tadjik Baxtovar Yunusov avec des scores de — 30:27, 30:27 et 30:26 , le déclarant vainqueur.

Victoire du débutant et évolution des records

Cet affrontement crucial a entraîné des changements significatifs dans la carrière professionnelle des deux combattants :

Débuts réussis pour Baxtovar Yunusov : Ce duel marquait les débuts de Yunusov dans la ligue ACA. Après cette victoire, son palmarès global atteint 12 victoires, 1 défaite et 1 match nul ;

La série de Qahramonov s'arrête : Saidyoqub Qahramonov a vu sa série de trois victoires consécutives prendre fin. Après ce résultat, le nombre de défaites de notre compatriote s'élève désormais à 4.

Cette compétition à Douchanbé a attiré l'attention des passionnés d'arts martiaux de la région et revêt une grande importance pour les futurs classements de l'organisation.