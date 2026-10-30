Grand ménage au Brésil : Ancelotti annonce son plan de refonte radicale de la Seleção

Après l'échec inattendu lors de la Coupe du Monde, une période de réformes profondes et de renouvellement générationnel a débuté au sein de l'équipe nationale du Brésil. Le sélectionneur des « Pentacampeões » Carlo Ancelotti a annoncé le lancement du processus de rajeunissement de l'effectif, révélant que l'équipe est en cours de reconstruction autour d'une nouvelle génération.

L'expérimenté technicien italien a souligné que des objectifs à long terme ont été fixés pour l'équipe, notant que les matchs de novembre serviront de terrain d'essai crucial pour ce groupe remanié.

« Le moment idéal pour le renouveau » : Le plan d'Ancelotti

Dans une interview accordée au journal espagnol «Sport.es», le sélectionneur a détaillé la nouvelle politique de l'équipe nationale :

Le début des réformes : « Nous avons entamé le processus de renouvellement de l'équipe et c'est le moment idéal pour le faire. Nous avions déjà commencé à évaluer de jeunes joueurs en septembre, et nous continuons désormais à observer les talents qui peuvent représenter l'avenir de la sélection brésilienne », a déclaré Ancelotti ;

Priorité à la jeunesse : Un effectif équilibré a été formé, composé de neuf joueurs en âge olympique et de 15 footballeurs de moins de 23 ans ;

Un socle d'expérience : Bien que l'ensemble de l'effectif soit rajeuni, le staff technique a conservé cinq cadres de la dernière Coupe du Monde qui serviront de piliers essentiels pour ce nouveau cycle.

Le test de novembre : Tournée en Asie

L'équipe nationale du Brésil renouvelée disputera ses prochains matchs de préparation sur le continent asiatique en novembre :

Adversaires : La « Seleção » affrontera les équipes nationales du Japon et de Singapour lors de matchs amicaux ;

Objectif : À travers ces rencontres, Ancelotti vise à tester la résilience des jeunes talents sur la scène internationale et à finaliser l'ossature de l'équipe type pour les futurs tournois officiels.

Ces changements radicaux au sein des quintuples champions du monde témoignent du début d'une ère nouvelle, forte et dynamique pour le football brésilien.