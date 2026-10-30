Grand ménage au Brésil : Ancelotti annonce son plan de refonte radicale de la Seleção

·22·Sport
Grand ménage au Brésil : Ancelotti annonce son plan de refonte radicale de la Seleção

Après l'échec inattendu lors de la Coupe du Monde, une période de réformes profondes et de renouvellement générationnel a débuté au sein de l'équipe nationale du Brésil. Le sélectionneur des « Pentacampeões » Carlo Ancelotti a annoncé le lancement du processus de rajeunissement de l'effectif, révélant que l'équipe est en cours de reconstruction autour d'une nouvelle génération.

L'expérimenté technicien italien a souligné que des objectifs à long terme ont été fixés pour l'équipe, notant que les matchs de novembre serviront de terrain d'essai crucial pour ce groupe remanié.

« Le moment idéal pour le renouveau » : Le plan d'Ancelotti

Dans une interview accordée au journal espagnol «Sport.es», le sélectionneur a détaillé la nouvelle politique de l'équipe nationale :

  • Le début des réformes : « Nous avons entamé le processus de renouvellement de l'équipe et c'est le moment idéal pour le faire. Nous avions déjà commencé à évaluer de jeunes joueurs en septembre, et nous continuons désormais à observer les talents qui peuvent représenter l'avenir de la sélection brésilienne », a déclaré Ancelotti ;

  • Priorité à la jeunesse : Un effectif équilibré a été formé, composé de neuf joueurs en âge olympique et de 15 footballeurs de moins de 23 ans ;

  • Un socle d'expérience : Bien que l'ensemble de l'effectif soit rajeuni, le staff technique a conservé cinq cadres de la dernière Coupe du Monde qui serviront de piliers essentiels pour ce nouveau cycle.

Le test de novembre : Tournée en Asie

L'équipe nationale du Brésil renouvelée disputera ses prochains matchs de préparation sur le continent asiatique en novembre :

  • Adversaires : La « Seleção » affrontera les équipes nationales du Japon et de Singapour lors de matchs amicaux ;

  • Objectif : À travers ces rencontres, Ancelotti vise à tester la résilience des jeunes talents sur la scène internationale et à finaliser l'ossature de l'équipe type pour les futurs tournois officiels.

Ces changements radicaux au sein des quintuples champions du monde témoignent du début d'une ère nouvelle, forte et dynamique pour le football brésilien.

BrésilCarlo AncelottiFootballSeleçãoRenouvellement
Partager:
Chaîne TelegramSuivre sur Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Le président brésilien appelle l'équipe nationale à la conquête du titreLe président brésilien appelle l'équipe nationale à la conquête du titre13 juin 23:43Carlo Ancelotti confirme la fin de la carrière internationale de NeymarCarlo Ancelotti confirme la fin de la carrière internationale de Neymar14 septembre 17:51Carlo Ancelotti réagit à la retraite internationale de NeymarCarlo Ancelotti réagit à la retraite internationale de Neymar30 juillet 13:31Le retour de Neymar en équipe du Brésil suscite de vives critiquesLe retour de Neymar en équipe du Brésil suscite de vives critiques26 juin 13:14Carlo Ancelotti : « Neymar, à 34 ans, joue toujours avec la passion d'un enfant »Carlo Ancelotti : « Neymar, à 34 ans, joue toujours avec la passion d'un enfant »25 juin 21:11Retour de Neymar : Carlo Ancelotti fait le point sur l'état de la star brésilienneRetour de Neymar : Carlo Ancelotti fait le point sur l'état de la star brésilienne24 juin 13:54
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application

Les plus lus Sport actualités

Révolte inattendue à City : Rico Lewis veut quitter le club à cause de Husanov
Révolte inattendue à City : Rico Lewis veut quitter le club à cause de Husanov
«Le mariage aura lieu» : Le grand-père de Sindorov s'exprime sur Assaubayeva
«Le mariage aura lieu» : Le grand-père de Sindorov s'exprime sur Assaubayeva
La mère de Cristiano Ronaldo s'exprime pour la première fois sur le départ de son fils de l'équipe nationale
La mère de Cristiano Ronaldo s'exprime pour la première fois sur le départ de son fils de l'équipe nationale
Pourquoi les commentateurs occidentaux ne digèrent-ils pas le style de Bakhodir Jalolov ?
Pourquoi les commentateurs occidentaux ne digèrent-ils pas le style de Bakhodir Jalolov ?
Erling Haaland a décidé de quitter Manchester City — sa nouvelle destination révélée
Erling Haaland a décidé de quitter Manchester City — sa nouvelle destination révélée
Les joueurs les plus décevants du match Manchester City — PSG dévoilés
Les joueurs les plus décevants du match Manchester City — PSG dévoilés
« Jouer sans cesse contre l'Ouzbékistan nuit à notre réputation » — L'entraîneur de Persepolis
« Jouer sans cesse contre l'Ouzbékistan nuit à notre réputation » — L'entraîneur de Persepolis
La voie est-elle ouverte pour Husanov ? La presse britannique analyse son avenir à Manchester
La voie est-elle ouverte pour Husanov ? La presse britannique analyse son avenir à Manchester