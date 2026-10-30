Le Real Madrid veut rapatrier son prodige qui fait sensation en Europe

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Le Real Madrid veut rapatrier son prodige qui fait sensation en Europe

Le Real Madrid prend des mesures sérieuses pour ramener son ancien joueur, devenu une véritable sensation en Serie A, Nico Pazau stade Santiago Bernabéu.

Le talentueux milieu de terrain de 22 ans réalise des performances exceptionnelles avec le Como, attirant l'attention de tous les grands clubs européens. Selon le célèbre insider et journaliste espagnol Ramón Álvarez de Mon, la direction du club royal est déterminée à activer la clause libératoire spéciale du joueur dès l'été prochain pour le racheter pour 80 millions d'euros en exerçant son droit de priorité.

Un récital en Ligue des champions et la correction infligée à Manchester United

La valeur marchande et l'intérêt autour de Nico Paz ont atteint leur paroxysme après la dernière journée de la Ligue des champions :

  • Un super match contre Manchester United :Lors du duel contre le géant anglais dans la compétition prestigieuse, le milieu de terrain de 22 ans a fait preuve d'un leadership exemplaire, inscrivant deux buts et délivrant une passe décisive ; Sous les projecteurs mondiaux :

  • Cette performance phénoménale lui a permis d'intégrer l'équipe type de la journée et d'être reconnu comme l'un des meneurs de jeu les plus prometteurs du football européen. Une offre refusée et l'histoire de l'accord à 60 millions d'euros

Le départ du jeune joueur de Madrid et son arrivée en Italie ont une histoire particulière :

Le choix en faveur de Como :

  • Lors du mercato précédent, le club madrilène a tenté de le faire revenir, mais Nico Paz a décliné l'offre. Il a préféré obtenir du temps de jeu régulier et progresser en Italie plutôt que de rester sur le banc ; L'investissement massif du club italien :

  • La direction de Como, croyant au potentiel de la jeune star, a versé 60 millions d'euros au Real Madrid pour acquérir tous ses droits sportifs ; La stratégie madrilène :

  • Lors du transfert, le Real Madrid a inclus une clause de rachat prioritaire, permettant aux Madrilènes de récupérer le joueur avant toute autre offre en payant 80 millions d'euros. Grâce à ses performances constantes et prolifiques, Nico Paz devient le candidat idéal pour le renouvellement du milieu de terrain du Real, et un retour sous le maillot royal la saison prochaine semble de plus en plus probable.

Ko‘rsatayotgan barqaror va sermahsul o‘yini bilan «Real» yarim himoyasidagi avlodlar almashinuvi uchun ideal nomzodga aylanayotgan Nikolas Pas kelasi mavsumda yana «qirollik» libosini kiyishi tobora oydinlashib bormoqda.

Nico PazReal MadridComoTransfertFootball
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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