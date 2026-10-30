Buts en fin de match : des duels intenses lors de la 26e journée du championnat d'Ouzbékistan

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Buts en fin de match : des duels intenses lors de la 26e journée du championnat d'Ouzbékistan

Les rencontres de la 26e journée de la Super League d'Ouzbékistan ont été riches en drames footballistiques, en luttes acharnées et en buts inscrits dans les dernières secondes. Alors que le Pakhtakor, en pleine course au titre, a arraché 3 points précieux à l'extérieur, le Sogdiana a rétabli l'équilibre à Zomin dans le temps additionnel.

Les matchs du 30 octobre ont été marqués par plusieurs résultats inattendus et une série d'exclusions (cartons rouges).

Khorezm — Pakhtakor 0:1 : un but à la 88e minute et une exclusion collective à la 90+7e minute

L'un des chocs les plus tendus de la journée a eu lieu à Urgench :

  • Le coup décisif : Le sort du match s'est joué à la 88e minute — le milieu de terrain du Pakhtakor, Karimov, a trouvé le chemin des filets, offrant une victoire en or aux Tachkentois ;

  • La tension à la 90+7e minute : Dans les dernières secondes du temps additionnel, les nerfs ont lâché. Résultat : Tahsin pour le Pakhtakor et Otakhonov pour le Khorezm ont été expulsés, les deux équipes terminant la rencontre à 10.

Sogdiana — Bukhara 1:1 : le salut à la 90+1e minute

Lors du match disputé à Zomin, le Sogdiana est revenu du bord du gouffre :

  • La domination de Bukhara : À la 57e minute, Mamasiddiqov a donné l'avantage aux visiteurs ;

  • Le tournant dans le temps additionnel : Les joueurs de Jizzakh ont accentué la pression et ont réussi à égaliser à la 90+1e minute grâce à un but de Kamolov — 1:1 ;

  • Carton rouge : Quelques minutes après l'égalisation, à la 90+4e minute, le joueur du Sogdiana, Karimov, a reçu un carton rouge et a dû quitter le terrain.

Kokand-1912 — Kyzylkum 0:0 : un nul face à un adversaire en infériorité numérique

Aucun but n'a été marqué lors de la rencontre à Kokand :

  • Une exclusion précoce : Dès la 39e minute, le légionnaire du Kyzylkum, Jigauri, a été expulsé pour une faute ;

  • Une supériorité non exploitée : Bien que les joueurs de Kokand-1912 aient bénéficié d'une supériorité numérique pendant près d'une heure, ils n'ont pas réussi à percer la défense de Navoï et le match s'est soldé par un nul vierge.

Alors que la fin de la Super League approche, chaque point gagné devient crucial pour déterminer le classement final des équipes.

Super League OuzbékistanPakhtakorSogdianaKokand-1912Football
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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