«La bombe atomique est un jouet pour nous» : l'Iran pourrait créer une arme nucléaire en 48 heures

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«La bombe atomique est un jouet pour nous» : l'Iran pourrait créer une arme nucléaire en 48 heures

Mohammad Javad Larijani, éminent homme d'État et politicien iranien, a attiré l'attention de la communauté internationale avec une nouvelle déclaration fracassante sur le potentiel nucléaire du pays. Larijani, ancien conseiller du Guide suprême, l'ayatollah Ali Khamenei, a affirmé que l'industrie nucléaire iranienne est bien en avance sur ses concurrents régionaux et mondiaux : le Pakistan, l'Inde et Israël.

Il a souligné que la création et la production d'une bombe atomique sont devenues un processus simple pour Téhéran, ne posant aucune difficulté technique ou scientifique.

« 1 à 2 semaines ou 48 heures suffisent » : quel est le niveau de capacité technique ?

Javad Larijani a révélé que la base scientifique de l'Iran est déjà pleinement opérationnelle :

  • Un bond à court terme : Selon le politicien, si une décision politique est prise, l'Iran a la capacité de préparer une arme atomique à part entière en seulement 1 à 2 semaines, voire 24 à 48 heures ;

  • Supériorité industrielle : Larijani prétend que l'Iran possède un système plus avancé que ses voisins dotés officiellement de l'arme nucléaire et qu'Israël en termes de technologies nucléaires, de capacités d'enrichissement et de potentiel scientifique.

« Nous ne le voulons tout simplement pas » : la nouvelle doctrine de Téhéran

À travers cette déclaration, Larijani avance une théorie nouvelle et dangereuse dans la politique étrangère iranienne :

  • La philosophie du renoncement conscient : Selon lui, bien que le pays ait atteint un niveau où il n'est qu'à un pas de l'arme nucléaire, il existe une fatwa religieuse du Guide suprême interdisant de la formaliser en tant qu'arme. En d'autres termes, l'absence de bombe ne s'explique pas par un manque de capacité, mais par le fait que Téhéran « ne le souhaite tout simplement pas » consciemment ;

  • Critique des restrictions internationales : Le politicien a fermement condamné l'accord nucléaire de 2015 (JCPOA), soulignant que l'Iran doit être officiellement reconnu comme membre du « club nucléaire » mondial, faute de quoi il serait opportun de suspendre sa participation au Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (TNP).

Un outil de pression et de dissuasion

Selon les analystes militaires et politiques internationaux, de telles déclarations radicales de la part de politiciens de haut rang comme Larijani servent plusieurs objectifs géopolitiques :

  • Avertissement à Israël et à l'Occident : Dans le contexte des tensions militaires au Moyen-Orient, Téhéran utilise ces sorties pour mettre en œuvre une politique de dissuasion nucléaire contre ses rivaux ;

  • Avantage dans les négociations diplomatiques : La réduction du temps nécessaire pour créer une bombe atomique est utilisée comme un outil de pression psychologique constant pour alléger les sanctions occidentales et obtenir un avantage dans les futurs marchandages politiques.

Les affirmations de la partie iranienne sur le franchissement des seuils techniques pour la création d'une bombe atomique deviennent un facteur sérieux obligeant à une refonte fondamentale du système de sécurité au Moyen-Orient.

Mohammad Javad LarijaniProgramme nucléaire iranienAyatollah Ali KhameneiJCPOAGéopolitique
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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