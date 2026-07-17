Le hacker de 18 ans ayant piraté GTA 6 transféré d'un hôpital psychiatrique vers une prison

La situation autour d'Arion Kurtaj, le hacker de 18 ans qui a divulgué des informations confidentielles sur le célèbre jeu GTA 6, a pris un nouveau tournant. Après avoir été longtemps interné dans un hôpital psychiatrique fermé, le jeune homme a été transféré dans une prison classique où il attend son nouveau procès. C'est ce que rapporte Ixbt.com indique .

En 2022, Arion Kurtaj a infiltré le système interne de Rockstar Games, réalisant l'une des plus grandes fuites de données de l'histoire de l'industrie du jeu vidéo. À l'époque, il avait publié 90 séquences vidéo du jeu GTA 6, alors non annoncé, ainsi que des codes sources de GTA 5. En 2023, un tribunal l'a reconnu coupable de cybercriminalité, mais en raison de son autisme, il avait été condamné à un internement psychiatrique à durée indéterminée.

Restrictions et changements inattendus

La situation a commencé à changer en mars de cette année. Selon certaines informations, Kurtaj aurait réussi à introduire clandestinement un téléphone portable dans l'hôpital hautement sécurisé. Il s'est vanté sur le réseau social Snapchat de la « qualité » de sa vie, se moquant des services de sécurité. Cet incident a démontré qu'il représentait toujours un danger pour la société et qu'il conservait une volonté d'utiliser les technologies de l'information.

Selon le journaliste Joe Tidy, ces informations n'ont pas été publiées dans les médias pendant longtemps en raison de strictes restrictions imposées par le tribunal. Ce n'est que le 14 juillet, après que le juge de la Haute Cour a levé ces interdictions, que le transfert du hacker vers une prison ordinaire a été officiellement confirmé.

Les experts estiment que de telles cyberattaques nuisent gravement non seulement à la situation financière des entreprises, mais aussi au processus de développement des jeux. Après cet incident, Rockstar Games a été contraint de renforcer considérablement ses mesures de sécurité. Les joueurs et les professionnels de l'informatique suivent cette affaire de près, car il s'agit de l'un des cas les plus retentissants dans le domaine de la cybersécurité.

Un nouveau procès est attendu

Les médecins ont réévalué l'état mental et physique du hacker et ont conclu qu'il était apte à participer aux procédures judiciaires. Par conséquent, un procès pénal traditionnel contre Arion Kurtaj devrait débuter en novembre de cette année.

Ce processus pourrait constituer un précédent important dans la lutte contre la cybercriminalité. Actuellement, Kurtaj est détenu en prison et son sort sera déterminé lors de l'audience de novembre. De son côté, Rockstar Games continue de travailler sur GTA 6 malgré ces événements.