En raison du changement climatique mondial, les glaces de l'Arctique diminuent rapidement. La start-up britannique Real Ice teste une technologie pour épaissir artificiellement la glace de mer afin de ralentir ce processus. C'est ce qu'a rapporté The Guardian.

L'idée principale du projet consiste à pomper l'eau de mer sous la glace vers la surface pendant l'hiver. Pour ce faire, des trous sont d'abord percés dans la couche de glace. Ensuite, l'eau est pompée à la surface. En raison des températures extrêmement basses, l'eau gèle rapidement, formant une couche supplémentaire sur la glace existante.

Selon les chercheurs, la glace épaissie de cette manière pourrait durer plus longtemps que d'habitude pendant l'été et ralentir le processus de fonte.

Quel est le budget alloué au projet ?

L'organisation britannique Advanced Research and Invention Agency (ARIA) finance un programme de recherche d'une valeur totale de 9,9 millions de livres sterling pour le réépaississement de la glace arctique. Sur ce montant, 3,5 millions de livres ont été alloués à la start-up Real Ice.

Les expériences devraient être menées sur trois saisons hivernales dans la région du Nunavut, au Canada. Des tests seront d'abord effectués sur de petites zones, avec une extension prévue en fonction des résultats.

Des drones sous-marins pourraient être utilisés à l'avenir

Dans les phases ultérieures du projet, il est prévu d'utiliser des drones sous-marins autonomes capables de se déplacer sous la glace. Ils pourraient percer des trous dans la glace et pomper l'eau automatiquement. Cela réduirait la nécessité pour les humains de travailler longtemps dans des conditions de froid extrême.

Selon les premières estimations de Real Ice, l'application de cette technologie à l'échelle de l'Arctique pourrait coûter environ 10 milliards de dollars par an.

Cette méthode est-elle vraiment efficace ?

Pour l'instant, l'impact de la technologie sur le climat mondial n'est pas totalement prouvé. Les scientifiques étudient la durée de vie de la glace épaissie en été, son impact sur l'écosystème marin et la faisabilité d'une application à grande échelle.

Certains experts craignent que le pompage de l'eau de mer à la surface n'affecte les niveaux de sel, de nutriments et de micro-organismes, et qu'il n'entraîne des conséquences imprévues pour la nature locale.

Les chercheurs soulignent que cette technologie ne peut pas remplacer la réduction des émissions de gaz à effet de serre dans la lutte contre le réchauffement climatique. Elle est actuellement étudiée comme une méthode complémentaire.