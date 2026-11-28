Vainqueur du tournoi des candidats Javokhir Sindarov a répondu brièvement et directement à une question sur la pression psychologique après que les trois premières parties du match pour le championnat du monde d'échecs se soient soldées par des nulles.

«Je ne peux même pas y penser maintenant»

Aux journalistes «Trois parties, trois nulles. À quel point la pression de marquer le premier point est-elle forte pour vous ?» le grand maître ouzbek a souligné qu'il ne se laissait pas submerger par une pression excessive :