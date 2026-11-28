«Je n'y pense pas» : Sindarov s'exprime sur la pression dans la course au titre mondial
Vainqueur du tournoi des candidats Javokhir Sindarov a répondu brièvement et directement à une question sur la pression psychologique après que les trois premières parties du match pour le championnat du monde d'échecs se soient soldées par des nulles.
«Je ne peux même pas y penser maintenant»
Aux journalistes «Trois parties, trois nulles. À quel point la pression de marquer le premier point est-elle forte pour vous ?» le grand maître ouzbek a souligné qu'il ne se laissait pas submerger par une pression excessive :
«C'est une question très difficile. Je ne sais même pas quoi dire. Je n'y pense pas du tout. Je ne peux même pas y penser maintenant. Désolé, c'est ma courte réponse à cette question», a-t-il déclaré Javokhir Sindarov.
La situation avant la 4e partie
Avant la rencontre d'aujourd'hui, une égalité parfaite est maintenue dans la confrontation :
Indicateurs
Données officielles
Résultat des 3 premières parties
Toutes les rencontres se sont terminées par une nulle
Score global
1,5 : 1,5 (nulle)
Heure de la 4e partie et couleur des pièces
Aujourd'hui, 28 novembre (Javokhir Sindarov jouera avec les pièces noires)
Selon vous, Javokhir Sindarov, qui ne laisse pas la pression psychologique l'atteindre, tentera-t-il de débloquer le score dans la 4e partie d'aujourd'hui avec les noirs ?
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