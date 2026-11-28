Le champion a souligné qu'il ne se rend aux États-Unis que pour des combats liés à sa carrière professionnelle, préférant passer le reste de son temps dans son pays natal :

Le champion UFC des poids légers Islam Makhachev a déclaré qu'il n'avait pas l'intention de rester longtemps outre-Atlantique ou de vivre aux États-Unis. L'athlète s'est confié à ce sujet lors d'une interview accordée à la chaîne « Match TV » .

Pourquoi Islam Makhachev ne peut-il pas remporter une troisième ceinture à l'UFC ?

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« Je vais en Amérique uniquement pour combattre et revenir. Je ne voudrais pas y vivre, y rester, et encore moins y travailler. On peut y gagner de l'argent comme maintenant, mais tout s'arrête là », a déclaré Islam Makhachev.

Prochain adversaire et statistiques de carrière

Les plans futurs du champion de 35 ans et les détails de son retour dans l'octogone sont également connus :

Statistiques Données officielles Palmarès global en MMA 29 victoires et 1 défaite Adversaires potentiels Carlos Prates (Brésil) — Michael Morales (Équateur) vainqueur du combat Combat pour la ceinture intérimaire Le 30 janvier à Toronto aura lieu Le retour de Makhachev dans l'octogone en 2027 est confirmé pour affronter le champion intérimaire

Selon vous, qui remportera le combat entre Carlos Prates et Michael Morales le 30 janvier à Toronto et deviendra le prochain adversaire d'Islam Makhachev ?

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