«Je ne vais aux États-Unis que pour combattre» : Islam Makhachev affirme ne pas vouloir vivre aux États-Unis
Le champion UFC des poids légers Islam Makhachev a déclaré qu'il n'avait pas l'intention de rester longtemps outre-Atlantique ou de vivre aux États-Unis. L'athlète s'est confié à ce sujet lors d'une interview accordée à la chaîne « Match TV » .
« Je ne voudrais pas y vivre, et encore moins y travailler »
Le champion a souligné qu'il ne se rend aux États-Unis que pour des combats liés à sa carrière professionnelle, préférant passer le reste de son temps dans son pays natal :
« Je vais en Amérique uniquement pour combattre et revenir. Je ne voudrais pas y vivre, y rester, et encore moins y travailler. On peut y gagner de l'argent comme maintenant, mais tout s'arrête là », a déclaré Islam Makhachev.
Prochain adversaire et statistiques de carrière
Les plans futurs du champion de 35 ans et les détails de son retour dans l'octogone sont également connus :
Statistiques
Données officielles
Palmarès global en MMA
29 victoires et 1 défaite
Adversaires potentiels
Carlos Prates (Brésil) — Michael Morales (Équateur) vainqueur du combat
Combat pour la ceinture intérimaire
Le 30 janvier à Toronto aura lieu
Le retour de Makhachev dans l'octogone
en 2027 est confirmé pour affronter le champion intérimaire
Selon vous, qui remportera le combat entre Carlos Prates et Michael Morales le 30 janvier à Toronto et deviendra le prochain adversaire d'Islam Makhachev ?
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