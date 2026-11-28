Malgré trois nulles consécutives, le grand maître indien a souligné que le match est long et que les deux joueurs font preuve d'un haut niveau de jeu :

Le champion du monde en titre, l'Indien Gukesh Dommaraju le challenger ouzbek Javokhir Sindarov a partagé ses réflexions sur la pression psychologique et la qualité du jeu après que les trois premières parties du match pour le titre mondial se soient soldées par des nulles.

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« Oui, il y a toujours de la pression à chaque partie. Trois nulles, cela semble sérieux, cela se voit, cela se ressent. Mais dans le contexte d'un match en 14 parties, nous ne sommes même pas encore à la moitié. C'est une rencontre longue et nous essayons tous les deux, nous jouons tous les deux de bons échecs. Et nous sommes tous deux des adversaires coriaces, donc il n'est pas facile de gagner une partie quand on le souhaite. » « Nous essayons de créer des opportunités et d'en tirer le meilleur parti, mais jusqu'à présent, aucun de nous n'a eu énormément de grandes occasions. Et c'est une bonne chose – cela signifie généralement que nous jouons de bons échecs et que la qualité est élevée », a déclaré Gukesh Dommaraju.

État du match avant la 4e partie

Avant la quatrième manche qui se déroule aujourd'hui, les principaux indicateurs de la confrontation sont les suivants :

Indicateurs Données officielles Format du match Match en 14 parties Résultat des 3 premières parties Toutes les rencontres se sont terminées par une nulle Score général 1,5 : 1,5 (égalité) Prochaine partie Aujourd'hui, le 28 novembre la 4e partie aura lieu

Selon vous, après trois nulles de haute qualité, qui de Gukesh ou de Javokhir Sindarovprendra des risques pour tenter de prendre l'avantage au score lors de la 4e partie d'aujourd'hui ?

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