À Tachkent, les épreuves de la phase finale de la Coupe du monde de boxe ont débuté. Lors de la première journée, le premier représentant de l'équipe nationale d'Ouzbékistan à monter sur le ring dans la catégorie -50 kg , Shodiyorjon Meliqo‘ziyev , a entamé sa participation par une victoire convaincante.

Une domination nette dans le derby ouzbeko-kazakh

Notre compatriote a affronté au premier tour un adversaire coriace, le Kazakh Daniyal Sabit. Au cours d'un combat intense et captivant, Shodiyorjon Meliqo‘ziyev a pris l'avantage grâce à ses mouvements précis et assurés, s'imposant à l'unanimité des juges sur le score de 5:0 et se qualifiant pour le tour suivant.

Détails du combat

Statistiques Informations officielles Compétition Coupe du monde de boxe (phase finale) (Tachkent) Catégorie de poids -50 kg Duel Shodiyorjon Meliqo‘ziyev (Ouzbékistan) — Daniyal Sabit (Kazakhstan) Résultat final 5:0 (Shodiyorjon Meliqo‘ziyev qualifié pour le tour suivant)

Selon vous, Shodiyorjon Meliqo‘ziyev, qui a brillamment débuté la Coupe du monde à Tachkent, peut-il monter sur la plus haute marche du podium dans la catégorie des -50 kg ?

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