La star portugaise du football Cristiano Ronaldo a de nouveau fait référence au mystérieux signe « M » qui attire l'attention des fans ces dernières semaines. Sa nouvelle publication sur Instagram a renforcé les spéculations sur la signification de ce symbole.

Dans l'une de ses dernières vidéos, le joueur semble crier « MAAAAUU ». Il a également écrit ce mot en légende de son post, ce qui a poussé les fans à s'interroger sur le sens caché derrière cette expression.

En portugais, le mot « mau » signifie « mauvais ». C'est pourquoi certains interprètent ce signe de Ronaldo comme un avertissement humoristique, suggérant : « Je suis dangereux ».

Auparavant, les fans avaient supposé que la lettre « M » pourrait faire référence à un prochain objectif de buts. Selon eux, ce symbole pourrait être lié au mot portugais « mil », qui signifie mille.

Pour l'instant, Ronaldo n'a pas expliqué la véritable signification de son signe mystérieux. C'est pourquoi sa nouvelle publication continue de susciter diverses théories parmi ses fans.