Dans la capitale britannique, le prestigieux London Chess Classic 2026 a terminé ses rencontres du 3e tour. Doté d'un prix officiel de 50 000 livres sterlingdont (15 000 livres pour le vainqueur) , ce tournoi voit le champion en titre, le grand maître ouzbek Nodirbek Abdusattorov , défendre dignement son titre.

Les résultats d'Abdusattorov après les trois premiers tours

Dans le groupe « Masters », 10 grands maîtres s'affrontent sur 9 rondes. Après une victoire initiale, notre compatriote a concédé le nul lors des deux parties suivantes contre des adversaires expérimentés :

1er tour : Victoire convaincante contre le grand maître local Shreyas Royal .

2e tour : Match nul contre un autre joueur anglais renommé, Michael Adams .

3e tour : Partage des points hier face à la légende ukrainienne, Vasyl Ivanchuk .

Classement et programme du 4e tour

Au 3e tour, l'Américain Levon Aronian a battu Michael Adams, prenant seul la tête avec 2,5 points . Il est suivi par trois joueurs avec 2 pointschacun.