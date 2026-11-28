Nodirbek Abdusattorov parmi les leaders du London Chess Classic 2026
Dans la capitale britannique, le prestigieux London Chess Classic 2026 a terminé ses rencontres du 3e tour. Doté d'un prix officiel de 50 000 livres sterlingdont (15 000 livres pour le vainqueur) , ce tournoi voit le champion en titre, le grand maître ouzbek Nodirbek Abdusattorov , défendre dignement son titre.
Les résultats d'Abdusattorov après les trois premiers tours
Dans le groupe « Masters », 10 grands maîtres s'affrontent sur 9 rondes. Après une victoire initiale, notre compatriote a concédé le nul lors des deux parties suivantes contre des adversaires expérimentés :
1er tour : Victoire convaincante contre le grand maître local Shreyas Royal .
2e tour : Match nul contre un autre joueur anglais renommé, Michael Adams .
3e tour : Partage des points hier face à la légende ukrainienne, Vasyl Ivanchuk .
Classement et programme du 4e tour
Au 3e tour, l'Américain Levon Aronian a battu Michael Adams, prenant seul la tête avec 2,5 points . Il est suivi par trois joueurs avec 2 pointschacun.
Statistiques
Informations officielles
Format et dotation
10 participants, 9 rondes ; dotation totale — 50 000 livres (15 000 pour le vainqueur)
Leader unique (après le 3e tour)
Levon Aronian (USA) — 2,5 points
Groupe des poursuivants (2 points)
Nodirbek Abdusattorov (Ouzbékistan), Andy Woodward, Gawain Jones
Le match d'Abdusattorov au 4e tour
Aujourd'hui, 28 novembre , il affrontera avec les noirs l'Anglais de 39 ans Gawain Jones.
Le match du leader au 4e tour
Levon Aronian affrontera avec les noirs Vasyl Ivanchuk .
Pensez-vous que Nodirbek Abdusattorov, jouant avec les noirs contre Gawain Jones aujourd'hui, puisse gagner et revenir parmi les leaders du classement ?
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