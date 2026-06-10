Юрак учун энг фойдали бўлган мева ва сабзавотлар номи маълум қилинди
Инсон саломатлиги, хусусан, танамизнинг бош мотори бўлмиш юрак-қон томир тизимини асрашда кундалик овқатланиш рационининг ўрни беқиёсдир. Бу борада Буюк Британиянинг нуфузли Рединг университети олимлари тиббиёт оламида катта шов-шувга сабаб бўлган муҳим янгиликни кашф этишди. Улар олиб борган синчков илмий изланишлар натижасида айрим мева ва сабзавотлар, хусусан, олхўри, қора смородина, ловия, гилос ҳамда кўк чой инсон юрагини турли хавфли касалликлардан ҳимоя қилишда фавқулодда кучга эга эканлиги исботланди. Ушбу ноёб тадқиқот натижалари халқаро миқёсда тан олинган машҳур «Food and Function» (F&F) илмий журналида расман чоп этилди.
Мазкур йирик лойиҳа доирасида Буюк Британия ва АҚШдан келган 30 000 дан зиёд кўнгилли иштирокчиларнинг кундалик таомномаси махсус биомаркерлар ёрдамида жуда қатъий назорат остида ўрганиб чиқилди. Тадқиқотчиларнинг аниқлашича, кўпчилик инсонлар шифокорлар томонидан кундалик тавсия этиладиган анъанавий беш порция (қисм) мева ва сабзавотларни истеъмол қилсалар-да, барибир юрак-қон томир хасталиклари хавфини кескин камайтирадиган энг муҳим табиий модда — флаванолларни танаси учун етарли миқдорда ололмаяптилар. Жароҳат ва касалликлардан ҳимоя қилувчи бу антиоксидант модда ҳамма ўсимликда ҳам бир хил ҳажмда учрамайди.
Илмий хулосаларга кўра, ўрик, қора смородина, табиий кўк чой, оддий ловия, ширин гилос ҳамда пўстлоғи артилмаган янги олма таркибида флаванол моддасининг миқдори ўта юқори даражада эканлиги малум бўлди. Профессорларнинг алоҳида қайд этишича, инсон соғлиғи учун кундалик мева ва сабзавотларнинг умумий ҳажми ёки вазни эмас, балки айнан қандай турдаги маҳсулотлар танланаётгани анчагина муҳимроқ ва фойдалироқдир. Масалан, кундалик менюга бор-йўғи бир нечтагина резавор меваларни қўшиш, кун давомида бир стакан хушбўй кўк чой ичиш ёки тушликка озгина ловия таомини шерик қилиш организмдаги керакли озуқавий моддалар захирасини сезиларли даражада ошириб юборишга кифоя қилади.
Ана шу омилларни ҳисобга олган ҳолда, тадқиқот муаллифлари бугунги кунда бутун дунёда амал қилинаётган «кунига беш порция мева-сабзавот» деган умумий шифокорлик тавсиясини қайта кўриб чиқиш ва унга жиддий аниқликлар киритиш лозим, деб ҳисоблашмоқда. Илмий ходимларнинг фикрича, инсонлар томонидан озиқ-овқат маҳсулотларини соғлиққа фойдасига қараб эҳтиёткорлик ва ақл билан танланиши тиббий тавсияларнинг самарадорлигини бир неча баробарга оширади. Энг асосийси, бу оддий усул аслида миллионлаб инсонларни юрак хуружи ва бошқа оғир хасталиклар хавфидан ҳақиқий маънода асраб қола олади. Ўзингиз ва яқинларингиз соғлиғига беэътибор бўлманг!
Гўзаллик, саломатлик сирлари, шифокорларнинг энг фойдали тавсиялари, тиббиёт оламидаги сўнгги инқилобий кашфиётлар ва кундалик ҳаётимизга оид энг қайноқ, ишончли хабарларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…