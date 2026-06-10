Юрак учун энг фойдали бўлган мева ва сабзавотлар номи маълум қилинди

·0·Фойдали
Юрак учун энг фойдали бўлган мева ва сабзавотлар номи маълум қилинди

Инсон саломатлиги, хусусан, танамизнинг бош мотори бўлмиш юрак-қон томир тизимини асрашда кундалик овқатланиш рационининг ўрни беқиёсдир. Бу борада Буюк Британиянинг нуфузли Рединг университети олимлари тиббиёт оламида катта шов-шувга сабаб бўлган муҳим янгиликни кашф этишди. Улар олиб борган синчков илмий изланишлар натижасида айрим мева ва сабзавотлар, хусусан, олхўри, қора смородина, ловия, гилос ҳамда кўк чой инсон юрагини турли хавфли касалликлардан ҳимоя қилишда фавқулодда кучга эга эканлиги исботланди. Ушбу ноёб тадқиқот натижалари халқаро миқёсда тан олинган машҳур «Food and Function» (F&F) илмий журналида расман чоп этилди.

Мазкур йирик лойиҳа доирасида Буюк Британия ва АҚШдан келган 30 000 дан зиёд кўнгилли иштирокчиларнинг кундалик таомномаси махсус биомаркерлар ёрдамида жуда қатъий назорат остида ўрганиб чиқилди. Тадқиқотчиларнинг аниқлашича, кўпчилик инсонлар шифокорлар томонидан кундалик тавсия этиладиган анъанавий беш порция (қисм) мева ва сабзавотларни истеъмол қилсалар-да, барибир юрак-қон томир хасталиклари хавфини кескин камайтирадиган энг муҳим табиий модда — флаванолларни танаси учун етарли миқдорда ололмаяптилар. Жароҳат ва касалликлардан ҳимоя қилувчи бу антиоксидант модда ҳамма ўсимликда ҳам бир хил ҳажмда учрамайди.

Илмий хулосаларга кўра, ўрик, қора смородина, табиий кўк чой, оддий ловия, ширин гилос ҳамда пўстлоғи артилмаган янги олма таркибида флаванол моддасининг миқдори ўта юқори даражада эканлиги малум бўлди. Профессорларнинг алоҳида қайд этишича, инсон соғлиғи учун кундалик мева ва сабзавотларнинг умумий ҳажми ёки вазни эмас, балки айнан қандай турдаги маҳсулотлар танланаётгани анчагина муҳимроқ ва фойдалироқдир. Масалан, кундалик менюга бор-йўғи бир нечтагина резавор меваларни қўшиш, кун давомида бир стакан хушбўй кўк чой ичиш ёки тушликка озгина ловия таомини шерик қилиш организмдаги керакли озуқавий моддалар захирасини сезиларли даражада ошириб юборишга кифоя қилади.

Ана шу омилларни ҳисобга олган ҳолда, тадқиқот муаллифлари бугунги кунда бутун дунёда амал қилинаётган «кунига беш порция мева-сабзавот» деган умумий шифокорлик тавсиясини қайта кўриб чиқиш ва унга жиддий аниқликлар киритиш лозим, деб ҳисоблашмоқда. Илмий ходимларнинг фикрича, инсонлар томонидан озиқ-овқат маҳсулотларини соғлиққа фойдасига қараб эҳтиёткорлик ва ақл билан танланиши тиббий тавсияларнинг самарадорлигини бир неча баробарга оширади. Энг асосийси, бу оддий усул аслида миллионлаб инсонларни юрак хуружи ва бошқа оғир хасталиклар хавфидан ҳақиқий маънода асраб қола олади. Ўзингиз ва яқинларингиз соғлиғига беэътибор бўлманг!

Гўзаллик, саломатлик сирлари, шифокорларнинг энг фойдали тавсиялари, тиббиёт оламидаги сўнгги инқилобий кашфиётлар ва кундалик ҳаётимизга оид энг қайноқ, ишончли хабарларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Жазирама иссиқда саломатликка хавфли 5 та маҳсулотЖазирама иссиқда саломатликка хавфли 5 та маҳсулотБугун, 10:38Эйфел минораси ёзда “ўсадими”? Илмий ҳақиқат очиқландиЭйфел минораси ёзда “ўсадими”? Илмий ҳақиқат очиқландиКеча, 16:19Олимлар вақтнинг тез ўтиши сабабини қайта ўрганмоқдаОлимлар вақтнинг тез ўтиши сабабини қайта ўрганмоқда06.06, 15:46Ўзбекистонда картадан картага пул ўтказиш: энг фойдали ва бепул йўлиЎзбекистонда картадан картага пул ўтказиш: энг фойдали ва бепул йўли05.06, 17:51Смартфон қулайлик билан бирга қарамликни ҳам кучайтирмоқдаСмартфон қулайлик билан бирга қарамликни ҳам кучайтирмоқда03.06, 08:19Ҳаёт сифати ички нигоҳдан бошланади...Ҳаёт сифати ички нигоҳдан бошланади...02.06, 13:38
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Фойдали янгиликлар

Нега макадамия дунёдаги энг қиммат ёнғоқлардан бири?
Нега макадамия дунёдаги энг қиммат ёнғоқлардан бири?
Эрталаб оч қоринга бир стакан илиқ сув ичиш қанчалик фойдали?
Эрталаб оч қоринга бир стакан илиқ сув ичиш қанчалик фойдали?
Жигар ва юракка зарарли озиқ-овқатлар комбинацияси аниқланди
Жигар ва юракка зарарли озиқ-овқатлар комбинацияси аниқланди
Эрталаб туришдаги қийинчилик нимадан келиб чиқади?
Эрталаб туришдаги қийинчилик нимадан келиб чиқади?
Нега фақат урғочи пашша чақиши кўпчиликни ҳайратга солмоқда
Нега фақат урғочи пашша чақиши кўпчиликни ҳайратга солмоқда
Нега болалар кўпроқ расм чизиши керак?
Нега болалар кўпроқ расм чизиши керак?
Қулупнайни мунтазам ейиш соғлиқни қандай ўзгартиради?
Қулупнайни мунтазам ейиш соғлиқни қандай ўзгартиради?
Иссиқдан сақланишнинг энг муҳим 11 усули
Иссиқдан сақланишнинг энг муҳим 11 усули