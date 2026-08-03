Барселона жамоасининг Англиядаги йиғини кутилмаган муаммоларга дуч келди

·0·Спорт
Барселона жамоасининг Англиядаги йиғини кутилмаган муаммоларга дуч келди

Ханси Флик бошчилигидаги Барселона жамоасининг мавсумолди тайёргарлик жараёни жиддий режа ўзгаришига учради. Каталония клуби Англия чемпионати вакили Престон Норт Энд жамоасига қарши ўткзилиши режалаштирилган ўртоқлик учрашувини бекор қилишга мажбур бўлди. Ушбу вазият янги мавсум олдидан ўз тактик ғояларини сингдиришга интилаётган мураббийлар штабининг режаларини бутунлай ўзгартириб юборди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Диарио СПОРТ нашри тарқатган маълумотларга кўра, Англия клуби ўз таркибида юзага келган жароҳатлар туфайли тўлақонли жамоа майдонга туша олмаслигини маълум қилган. Стокпорт Каунти жамоасига қарши кечган ўртоқлик ўйинидаги жисмоний курашларга бой баҳсдан кейин Престон Норт Энд таркиби қисқариб кетган эди. Янги мавсум яқинлашиб келаётган бир пайтда асосий таркиб футболчиларини таваккал қилишни истамаган инглиз клуби раҳбарияти майдонга 21 ёшгача бўлган ёшлар жамоасини чиқаришни таклиф қилган.

Лекин Барселона раҳбарияти ва бош мураббий бу таклифни рад этди. Ханси Флик ўз шогирдларининг кучли рақиблар ва тажрибали профессионал футболчиларга қарши майдонда тобланишини хоҳлаган эди. Германиялик мутахассис юқори темпдаги дақиқаларни талаб қилгани сабабли, ёшлар жамоасига қарши баҳс жамоанинг талабларига жавоб бермаслиги аниқ бўлди. Шу сабабли, Ла Лига амалдаги чемпионлари ўйинни бутунлай бекор қилиб, унинг ўрнига машғулот ўтказишга қарор қилишди.

Режаларнинг ўзгариши ва Бирмингем билан баҳс

Ушбу кутилмаган ўзгаришлар туфайли Барселона ўзининг Англиядаги йиғинини режалаштирилган муддатидан эртароқ якунлаб, Испанияга қайтиши кутилмоқда. Жамоа Англия футбол ассоциациясининг миллий марказида база сифатида фойдаланиб келаётган эди, бироқ Престон билан учрашув бекор қилингач, мураббийлар якуний тайёргарликни ўз ватанида давом эттиришни маъқул топишди.

Эслатиб ўтамиз, ушбу қийинчиликларгача Барселона Бирмингем Сити жамоасига қарши баҳс олиб борган эди. Ст. Эндрю стадионида кечган учрашув 2:2 ҳисобидаги дуранг билан якунланиб, пеналтилар сериясида мезбонлар 3:2 ҳисобида зафар қучганди. Ушбу ўйинда Ханси Флик янги футболчиларга имкон берди ва жамоанинг умумий ҳаракатларидан мамнун эканлигини билдирди.

Ўйиндан кейинги матбуот анжуманида бош мураббий қуйидагиларни таъкидлади: «Ўйлайманки, биз яхши ўйнадик, Бирмингем кучли жамоа ва бизда ёш жамоа бор. Баъзи вазиятларда тўп билан ҳаракат қилишда, чизиқлар орасида ўйнашда ишонч етишмагандир. Биз шунингдек, ҳужум бошлаш чоғида айрим хатоларга йўл қўйдик. Аммо умуман олганда, мен натижадан хурсандман».

БарселонаХанси ФликЎртоқлик ўйиниЛа ЛигаТрансфер
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Андони Ираола Жереми Фримпонинг ҳолати бўйича маълумот бердиАндони Ираола Жереми Фримпонинг ҳолати бўйича маълумот бердиБугун, 14:14Барселона Ферран Торресни Париж клубига сотмаслигини қатъий билдирдиБарселона Ферран Торресни Париж клубига сотмаслигини қатъий билдирдиБугун, 13:37Арсенал Микел Артета ва Винисиус Жуниор трансфери учун музокара бошладиАрсенал Микел Артета ва Винисиус Жуниор трансфери учун музокара бошладиБугун, 13:36Реал Мадрид собиқ футболчиси трансферлар ва Винисиус Жуниор келажаги ҳақида фикр билдирдиРеал Мадрид собиқ футболчиси трансферлар ва Винисиус Жуниор келажаги ҳақида фикр билдирдиБугун, 13:19Патрис Эвра Ману Коне учун Манчестер Юнайтед ўрнига Арсенални маслаҳат бердиПатрис Эвра Ману Коне учун Манчестер Юнайтед ўрнига Арсенални маслаҳат бердиБугун, 13:15Эмил Ҳески Манчестер Юнайтедга Энзо Фернандесни сотиб олишни маслаҳат бердиЭмил Ҳески Манчестер Юнайтедга Энзо Фернандесни сотиб олишни маслаҳат бердиБугун, 12:30
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда