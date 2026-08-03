Барселона жамоасининг Англиядаги йиғини кутилмаган муаммоларга дуч келди
Ханси Флик бошчилигидаги Барселона жамоасининг мавсумолди тайёргарлик жараёни жиддий режа ўзгаришига учради. Каталония клуби Англия чемпионати вакили Престон Норт Энд жамоасига қарши ўткзилиши режалаштирилган ўртоқлик учрашувини бекор қилишга мажбур бўлди. Ушбу вазият янги мавсум олдидан ўз тактик ғояларини сингдиришга интилаётган мураббийлар штабининг режаларини бутунлай ўзгартириб юборди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Диарио СПОРТ нашри тарқатган маълумотларга кўра, Англия клуби ўз таркибида юзага келган жароҳатлар туфайли тўлақонли жамоа майдонга туша олмаслигини маълум қилган. Стокпорт Каунти жамоасига қарши кечган ўртоқлик ўйинидаги жисмоний курашларга бой баҳсдан кейин Престон Норт Энд таркиби қисқариб кетган эди. Янги мавсум яқинлашиб келаётган бир пайтда асосий таркиб футболчиларини таваккал қилишни истамаган инглиз клуби раҳбарияти майдонга 21 ёшгача бўлган ёшлар жамоасини чиқаришни таклиф қилган.
Лекин Барселона раҳбарияти ва бош мураббий бу таклифни рад этди. Ханси Флик ўз шогирдларининг кучли рақиблар ва тажрибали профессионал футболчиларга қарши майдонда тобланишини хоҳлаган эди. Германиялик мутахассис юқори темпдаги дақиқаларни талаб қилгани сабабли, ёшлар жамоасига қарши баҳс жамоанинг талабларига жавоб бермаслиги аниқ бўлди. Шу сабабли, Ла Лига амалдаги чемпионлари ўйинни бутунлай бекор қилиб, унинг ўрнига машғулот ўтказишга қарор қилишди.
Режаларнинг ўзгариши ва Бирмингем билан баҳсУшбу кутилмаган ўзгаришлар туфайли Барселона ўзининг Англиядаги йиғинини режалаштирилган муддатидан эртароқ якунлаб, Испанияга қайтиши кутилмоқда. Жамоа Англия футбол ассоциациясининг миллий марказида база сифатида фойдаланиб келаётган эди, бироқ Престон билан учрашув бекор қилингач, мураббийлар якуний тайёргарликни ўз ватанида давом эттиришни маъқул топишди.
Эслатиб ўтамиз, ушбу қийинчиликларгача Барселона Бирмингем Сити жамоасига қарши баҳс олиб борган эди. Ст. Эндрю стадионида кечган учрашув 2:2 ҳисобидаги дуранг билан якунланиб, пеналтилар сериясида мезбонлар 3:2 ҳисобида зафар қучганди. Ушбу ўйинда Ханси Флик янги футболчиларга имкон берди ва жамоанинг умумий ҳаракатларидан мамнун эканлигини билдирди.
Ўйиндан кейинги матбуот анжуманида бош мураббий қуйидагиларни таъкидлади: «Ўйлайманки, биз яхши ўйнадик, Бирмингем кучли жамоа ва бизда ёш жамоа бор. Баъзи вазиятларда тўп билан ҳаракат қилишда, чизиқлар орасида ўйнашда ишонч етишмагандир. Биз шунингдек, ҳужум бошлаш чоғида айрим хатоларга йўл қўйдик. Аммо умуман олганда, мен натижадан хурсандман».
…