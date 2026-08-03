СЖ-100 самолётининг тўлиқ синовлари жорий йил охиригача якунланади
Россиянинг янги авлодга мансуб СЖ-100 йўловчи самолётининг ерусти ва парвоз синовларини ўз ичига олган тўлиқ сикли жорий йил охиригача Хабаровск ўлкасида муваффақиятли якунланиши режалаштирилган. ПАО «Яковлев» компаниясининг Комсомолск-на-Амуре шаҳридаги филиали директори Егор Поповнинг маълум қилишича, биринчи серияли ҳаво кемаси аллақачон ишлаб чиқарилиб, сертификатлаштириш синовларига жалб қилинган.
Россиянинг янги авлодга мансуб тўлиқ импорт қилинган бутловчи қисмларга эга СЖ-100 (Супержет-100) йўловчи самолётининг синов жараёнлари жадал давом этмоқда. ПАО «Яковлев» компаниясининг Комсомолск-на-Амуре шаҳридаги филиали директори Егор Поповнинг маълум қилишича, жорий йилда Хабаровск ўлкасида ушбу ҳаво кемасининг ҳам ерусти, ҳам парвоз синовларини ўз ичига олган тўлиқ сикли муваффақиятли якунланиши режалаштирилган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com нашрининг ёзишича, биринчи серияли СЖ-100 аллақачон ишлаб чиқарилиб, у сертификатлаштириш синовларига жалб қилинган. Ҳозирги вақтда Комсомолск-на-Амуредаги заводга навбатдаги серияли двигателлар тўплами келиб тушмоқда ва улар яқин орада иккинчи синовдан ўтувчи самолётга ўрнатилади.
Импорт ўрнини босиш ва янги двигателларЭслатиб ўтамиз, модернизация қилинган СЖ-100 лойиҳаси тўлиқ импортни алмаштириш дастури доирасида амалга оширилмоқда. Янги авиалайнер тўғридан-тўғри Россияда ишлаб чиқарилган замонавий ПД-8 двигателлари билан жиҳозланган бўлиб, бу технологик мустақилликни таъминлашда муҳим қадам ҳисобланади.
Хабаровск ўлкаси губернатори Дмитрий Демешиннинг маълумотларига кўра, мамлакатнинг етакчи авиакомпаниялари аллақачон 42 та ана шундай СЖ-100 самолётини харид қилиш учун шартномалар тузган. Шунингдек, «Яковлев» компаниясининг мазкур ҳаво кемаларини йиғувчи филиалида ҳар хил тайёргарлик босқичида бўлган яна 27 та машина мавжуд.
Техник хусусиятлари ва келажакдаги режаларСЖ-100 — бу 100 нафар йўловчига мўлжалланган яқин магистралли тор фюзеляжли самолёт синфига киради. У мамлакат ичидаги ҳудудий авиақатновларни барқарор таъминлаш ва эскириб бораётган авиапаркни янгилашда муҳим ўрин тутиши кутилмоқда.
Мутахассислар ва таҳлилчиларнинг прогнозларига кўра, тўлиқ синов босқичлари якунлангач, барча мезонларга жавоб берадиган импорт қилинган СЖ-100 самолёти учун расмий сертификатни 2027 йилнинг биринчи чорагида қўлга киритиш режалаштирилган.
…