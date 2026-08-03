СЖ-100 самолётининг тўлиқ синовлари жорий йил охиригача якунланади

·26·Техно
СЖ-100 самолётининг тўлиқ синовлари жорий йил охиригача якунланади
Қисқача

Россиянинг янги авлодга мансуб СЖ-100 йўловчи самолётининг ерусти ва парвоз синовларини ўз ичига олган тўлиқ сикли жорий йил охиригача Хабаровск ўлкасида муваффақиятли якунланиши режалаштирилган. ПАО «Яковлев» компаниясининг Комсомолск-на-Амуре шаҳридаги филиали директори Егор Поповнинг маълум қилишича, биринчи серияли ҳаво кемаси аллақачон ишлаб чиқарилиб, сертификатлаштириш синовларига жалб қилинган.

Россиянинг янги авлодга мансуб тўлиқ импорт қилинган бутловчи қисмларга эга СЖ-100 (Супержет-100) йўловчи самолётининг синов жараёнлари жадал давом этмоқда. ПАО «Яковлев» компаниясининг Комсомолск-на-Амуре шаҳридаги филиали директори Егор Поповнинг маълум қилишича, жорий йилда Хабаровск ўлкасида ушбу ҳаво кемасининг ҳам ерусти, ҳам парвоз синовларини ўз ичига олган тўлиқ сикли муваффақиятли якунланиши режалаштирилган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com нашрининг ёзишича, биринчи серияли СЖ-100 аллақачон ишлаб чиқарилиб, у сертификатлаштириш синовларига жалб қилинган. Ҳозирги вақтда Комсомолск-на-Амуредаги заводга навбатдаги серияли двигателлар тўплами келиб тушмоқда ва улар яқин орада иккинчи синовдан ўтувчи самолётга ўрнатилади.

Импорт ўрнини босиш ва янги двигателлар

Эслатиб ўтамиз, модернизация қилинган СЖ-100 лойиҳаси тўлиқ импортни алмаштириш дастури доирасида амалга оширилмоқда. Янги авиалайнер тўғридан-тўғри Россияда ишлаб чиқарилган замонавий ПД-8 двигателлари билан жиҳозланган бўлиб, бу технологик мустақилликни таъминлашда муҳим қадам ҳисобланади.

Хабаровск ўлкаси губернатори Дмитрий Демешиннинг маълумотларига кўра, мамлакатнинг етакчи авиакомпаниялари аллақачон 42 та ана шундай СЖ-100 самолётини харид қилиш учун шартномалар тузган. Шунингдек, «Яковлев» компаниясининг мазкур ҳаво кемаларини йиғувчи филиалида ҳар хил тайёргарлик босқичида бўлган яна 27 та машина мавжуд.

Техник хусусиятлари ва келажакдаги режалар

СЖ-100 — бу 100 нафар йўловчига мўлжалланган яқин магистралли тор фюзеляжли самолёт синфига киради. У мамлакат ичидаги ҳудудий авиақатновларни барқарор таъминлаш ва эскириб бораётган авиапаркни янгилашда муҳим ўрин тутиши кутилмоқда.

Мутахассислар ва таҳлилчиларнинг прогнозларига кўра, тўлиқ синов босқичлари якунлангач, барча мезонларга жавоб берадиган импорт қилинган СЖ-100 самолёти учун расмий сертификатни 2027 йилнинг биринчи чорагида қўлга киритиш режалаштирилган.

СЖ-100ЯковлевАвиасозликПД-8Технологиялар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Starlink Малайзияда тўғридан-тўғри смартфонлар билан алоқани синовдан ўтказадиStarlink Малайзияда тўғридан-тўғри смартфонлар билан алоқани синовдан ўтказадиБугун, 13:51Сунъий интеллект бумсиз электр таъминотини издан чиқармоқдаСунъий интеллект бумсиз электр таъминотини издан чиқармоқдаБугун, 13:22Олимлар инсон ДНКсида йўқолиб кетган номаълум тур изини топдиОлимлар инсон ДНКсида йўқолиб кетган номаълум тур изини топдиБугун, 12:54АҚШ Ҳарбий-ҳаво кучлари Blue Origin билан юк ташиш шартномасини кенгайтирдиАҚШ Ҳарбий-ҳаво кучлари Blue Origin билан юк ташиш шартномасини кенгайтирдиБугун, 06:51Квант физикасида муҳим ютуқ: олимлар экзотик суперпозицияларни яратдиКвант физикасида муҳим ютуқ: олимлар экзотик суперпозицияларни яратдиБугун, 05:56Онеплус 16 флагмани 9000 мАч аккумулятор ва ўта кучли процессор билан чиқадиОнеплус 16 флагмани 9000 мАч аккумулятор ва ўта кучли процессор билан чиқадиБугун, 03:26
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди