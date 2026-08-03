Джермейн Дженас Люис Холлни Манчестер Юнайтедга ўтишга чақирди
Нюкасл Юнайтед собиқ ярим ҳимоячиси Джермейн Дженас 21 ёшли чап қанот ҳимоячиси Люис Холлни ёзги трансфер ойнасида Манчестер Юнайтед сафига ўтишга чақирди. Goal.com хабарига кўра, футболчи жамоадаги ўрнидан норозилиги сабабли бу еҳтимолий трансферга ижобий муносабатда бўлмоқда ва Олд Траффорд клуби уни асосий трансфер мақсади сифатида кўриб чиқмоқда.
Нюкасл Юнайтед клубининг собиқ ярим ҳимоячиси Джермейн Дженас 21 ёшли чап қанот ҳимоячиси Люис Холлга ёзги трансфер ойнасида Ст Джеймс' Паркни тарк этиб, Манчестер Юнайтед сафига қўшилишни маслаҳат берди. Goal.com хабар беришича, футболчи жамоадаги ўрнидан норозилиги сабабли ушбу эҳтимолий трансферга ижобий муносабатда бўлмоқда ва Олд Траффорд клуби уни асосий трансфер мақсади сифатида кўриб чиқмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Англия терма жамоасининг 2026 йилги жаҳон чемпионати таркибидан четда қолгани Люис Холлнинг қатъиятига қаттиқ таъсир қилди ва у ўз фаолиятини бошқа даражада давом эттиришни истамоқда. Манчестер Юнайтед бош мураббийлигига номзод сифатида қаралаётган мутахассислар Люис Холлни Люк Шоуга муносиб рақобат туғдирадиган идеал футболчи сифатида баҳоламоқда. Англия Премер-лигасининг энг барқарор чап қанот ҳимоячиларидан бири бўлиб улгурган ёш футболчи учун қизил иблислар жиддий кураш олиб боришга тайёр.
Трансфер қиймати ва томонларнинг позицияси10bet нашрига берган интервюсида Джермейн Дженас бу эҳтимолий трансфер футболчининг карьерасида улкан қадам бўлишини алоҳида таъкидлади. Унинг сўзларига кўра, Люис Холл сўнгги йилларда Нюкасл сафида ажойиб ўйин кўрсатди, гарчи у Челсидан келганидан бери ушбу клубнинг ашаддий мухлиси бўлган бўлса-да, Манчестер Юнайтед даражасидаги жамоанинг қизиқиши унинг шахсий ўсиши учун жуда муҳимдир.
Нюкасл раҳбарияти ўзининг етакчи футболчисини қўйиб юборишни истамаса-да, ўйинчининг кетиш борасидаги қатъий истагини эътиборга олиб, тахминан 60 миллион фунт стерлинг миқдоридаги таклифларни кўриб чиқишга тайёр эканини билдирган. 2023 йилнинг август ойида Челсимдан ижара асосида келиб қўшилган, кейинчалик 28 миллион фунт эвазига тўлақонли шартнома имзолаган Холл учун бу нарх адолатли баҳоланмоқда.
Нюкаслдаги ўзгаришлар ва келажакУшбу трансфер миш-маслари Нюкасл Юнайтед клуби ичидаги жиддий ўзгаришлар даврига тўғри келмоқда. Жамоа бош мураббийи Эддие Ҳове истеъфога чиққани ва Сандро Тонали Тоттенхем сафига йўл олгани клубда маълум даражада беқарорликни келтириб чиқарди. Айни пайтда Ал-Аҳли бош мураббийи Маттиас Жаиссле Эддие Ҳовенинг ўрнига асосий номзод сифатида тилга олинмоқда.
Джермейн Дженаснинг фикрича, Люис Холлнинг трансфери нафақат Манчестер Юнайтед учун ҳар ҳафтадаги барқарорликни таъминлайди, балки Нюкасл учун ҳам катта йўқотиш бўлади. Шунга қарамай, футболчининг шахсий амбициялари ва халқаро миқёсдаги мақсадлари уни янги чақирувлар сари етакламоқда. Яқинлашиб келаётган ёзги трансфер ойнаси мазкур келишувнинг тақдирини ҳал қилиши кутилмоқда.
…