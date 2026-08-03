Джермейн Дженас Люис Холлни Манчестер Юнайтедга ўтишга чақирди

·28·Спорт
Джермейн Дженас Люис Холлни Манчестер Юнайтедга ўтишга чақирди
Қисқача

Нюкасл Юнайтед собиқ ярим ҳимоячиси Джермейн Дженас 21 ёшли чап қанот ҳимоячиси Люис Холлни ёзги трансфер ойнасида Манчестер Юнайтед сафига ўтишга чақирди. Goal.com хабарига кўра, футболчи жамоадаги ўрнидан норозилиги сабабли бу еҳтимолий трансферга ижобий муносабатда бўлмоқда ва Олд Траффорд клуби уни асосий трансфер мақсади сифатида кўриб чиқмоқда.

Нюкасл Юнайтед клубининг собиқ ярим ҳимоячиси Джермейн Дженас 21 ёшли чап қанот ҳимоячиси Люис Холлга ёзги трансфер ойнасида Ст Джеймс' Паркни тарк этиб, Манчестер Юнайтед сафига қўшилишни маслаҳат берди. Goal.com хабар беришича, футболчи жамоадаги ўрнидан норозилиги сабабли ушбу эҳтимолий трансферга ижобий муносабатда бўлмоқда ва Олд Траффорд клуби уни асосий трансфер мақсади сифатида кўриб чиқмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Англия терма жамоасининг 2026 йилги жаҳон чемпионати таркибидан четда қолгани Люис Холлнинг қатъиятига қаттиқ таъсир қилди ва у ўз фаолиятини бошқа даражада давом эттиришни истамоқда. Манчестер Юнайтед бош мураббийлигига номзод сифатида қаралаётган мутахассислар Люис Холлни Люк Шоуга муносиб рақобат туғдирадиган идеал футболчи сифатида баҳоламоқда. Англия Премер-лигасининг энг барқарор чап қанот ҳимоячиларидан бири бўлиб улгурган ёш футболчи учун қизил иблислар жиддий кураш олиб боришга тайёр.

Трансфер қиймати ва томонларнинг позицияси

10bet нашрига берган интервюсида Джермейн Дженас бу эҳтимолий трансфер футболчининг карьерасида улкан қадам бўлишини алоҳида таъкидлади. Унинг сўзларига кўра, Люис Холл сўнгги йилларда Нюкасл сафида ажойиб ўйин кўрсатди, гарчи у Челсидан келганидан бери ушбу клубнинг ашаддий мухлиси бўлган бўлса-да, Манчестер Юнайтед даражасидаги жамоанинг қизиқиши унинг шахсий ўсиши учун жуда муҳимдир.

Нюкасл раҳбарияти ўзининг етакчи футболчисини қўйиб юборишни истамаса-да, ўйинчининг кетиш борасидаги қатъий истагини эътиборга олиб, тахминан 60 миллион фунт стерлинг миқдоридаги таклифларни кўриб чиқишга тайёр эканини билдирган. 2023 йилнинг август ойида Челсимдан ижара асосида келиб қўшилган, кейинчалик 28 миллион фунт эвазига тўлақонли шартнома имзолаган Холл учун бу нарх адолатли баҳоланмоқда.

Нюкаслдаги ўзгаришлар ва келажак

Ушбу трансфер миш-маслари Нюкасл Юнайтед клуби ичидаги жиддий ўзгаришлар даврига тўғри келмоқда. Жамоа бош мураббийи Эддие Ҳове истеъфога чиққани ва Сандро Тонали Тоттенхем сафига йўл олгани клубда маълум даражада беқарорликни келтириб чиқарди. Айни пайтда Ал-Аҳли бош мураббийи Маттиас Жаиссле Эддие Ҳовенинг ўрнига асосий номзод сифатида тилга олинмоқда.

Джермейн Дженаснинг фикрича, Люис Холлнинг трансфери нафақат Манчестер Юнайтед учун ҳар ҳафтадаги барқарорликни таъминлайди, балки Нюкасл учун ҳам катта йўқотиш бўлади. Шунга қарамай, футболчининг шахсий амбициялари ва халқаро миқёсдаги мақсадлари уни янги чақирувлар сари етакламоқда. Яқинлашиб келаётган ёзги трансфер ойнаси мазкур келишувнинг тақдирини ҳал қилиши кутилмоқда.

Левис ҲаллМанчестер УнитедНевкастле УнитедДжермейн ДженасПремиер Леагуе
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Кристос Колис Микел Артетага ўз шартини қўйдиКристос Колис Микел Артетага ўз шартини қўйдиБугун, 15:50Тоҳиржонова Гранадада ғолиб бўлди: рейтинги ҳам сезиларли ошди!Тоҳиржонова Гранадада ғолиб бўлди: рейтинги ҳам сезиларли ошди!Бугун, 15:29Гвардиоладан кейинги «Манчестер Сити»: Мареска катта ваъда берди...Гвардиоладан кейинги «Манчестер Сити»: Мареска катта ваъда берди...Бугун, 15:26Атлетико Мадрид Джек Грилишни ўз сафига қўшиб олмоқчиАтлетико Мадрид Джек Грилишни ўз сафига қўшиб олмоқчиБугун, 15:19Барселона жамоасининг Англиядаги йиғини кутилмаган муаммоларга дуч келдиБарселона жамоасининг Англиядаги йиғини кутилмаган муаммоларга дуч келдиБугун, 14:59Андони Ираола Жереми Фримпонинг ҳолати бўйича маълумот бердиАндони Ираола Жереми Фримпонинг ҳолати бўйича маълумот бердиБугун, 14:14
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда