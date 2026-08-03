Тоҳиржонова Гранадада ғолиб бўлди: рейтинги ҳам сезиларли ошди!
Ўзбекистонлик халқаро мастер Гулрухбегим Тоҳиржонова Испанияда ўтказилган «Гранада Чесс Опен 2026» турнирида 9 турда 6 очко жамғариб, аёллар ўртасидаги ҳисобда биринчи ўринни егаллади. 28 июлдан 2 августгача давом етган халқаро мусобақада дунёнинг 48 давлатидан 353 нафар шахматчи иштирок етди. Ўзбекистонлик спортчи мазкур турнир давомида ўзининг халқаро рейтингини 9,1 пунктга оширишга муваффақ бўлди.
Ўзбекистонлик халқаро мастер Гулрухбегим Тоҳиржонова Испанияда ўтказилган «Granada Chess Open 2026» турнирида ёрқин натижа қайд этди. У 9 турда 6 очко жамғариб, аёллар ўртасидаги ҳисобда биринчи ўринни эгаллади.
Ғалабанинг яна бир муҳим жиҳати бор: ўзбекистонлик шахматчи мусобақа давомида халқаро рейтингини 9,1 пунктга оширишга муваффақ бўлди.
48 давлатдан 353 нафар шахматчи қатнашди
Ўзбекистон шахмат федерацияси маълумотига кўра, халқаро турнир 28 июлдан 2 августгача Испаниянинг Гранада шаҳрида ўтказилди. Мусобақада дунёнинг 48 давлатидан 353 нафар шахматчи иштирок этди.
Турнир расмий дастурига мувофиқ, беллашувлар швейцар тизимида 9 турдан иборат бўлди. Ҳар бир иштирокчига партия учун 90 дақиқа берилиб, ҳар бир юришдан кейин яна 30 сония қўшиб борилди. Мусобақалар Гранададаги «Hotel Porcel Alixares» меҳмонхонасида ташкил этилди.
Бундай очиқ турнирларда эркаклар ва аёллар ягона умумий гуруҳда ўйнайди. Якунда эса умумий натижадан ташқари, аёллар ва бошқа махсус тоифалар бўйича ҳам алоҳида совриндорлар аниқланади.
9 турда 6 очко — 66,7 фоизлик натижа
Тоҳиржонова мусобақанинг 9 тури якунида 6 очко тўплади. Бу мавжуд очколарнинг учдан икки қисмини — тахминан 66,7 фоизини қўлга киритганини англатади.
Кучли халқаро таркиб иштирок этган швейцар тизимида бундай натижага эришиш осон эмас. Чунки дастлабки турлардан кейин бир хил очко жамғарган шахматчилар ўзаро жуфтлаштирилади. Натижа яхшиланган сари кейинги рақиблар ҳам кучайиб боради.
Шунга қарамай, ўзбекистонлик шахматчи турнир давомида барқарор ўйин кўрсатиб, аёл иштирокчилар орасида энг юқори натижани қайд этди.
Рейтингдаги 9,1 пунктлик ўсиш нимани англатади?
Тоҳиржонова турнирни 2348 халқаро рейтинг билан бошлаган. Расмий рўйхатда у Ўзбекистон вакили ва халқаро мастер — IM унвони соҳиби сифатида қайд этилган.
Мусобақа натижалари бўйича унинг рейтинг кўрсаткичи 9,1 пунктга ошди. Оддий ҳисобда турнирнинг ўзи бўйича шартли кўрсаткич 2357,1 балл атрофига етади.
Бироқ бу рақам дарҳол янги расмий рейтинг дегани эмас. FIDE’нинг навбатдаги рейтинг рўйхатида шу даврда ўтказилган бошқа мусобақалар натижалари ҳам қўшилиши мумкин. Шунга қарамай, 9,1 пунктлик ўсиш Тоҳиржонованинг Гранадада ўз рейтинги бўйича кутилганидан яхшироқ натижа кўрсатганини англатади.
Ғалаба учун кубок ва пул мукофоти белгиланган
Турнир низомига кўра, аёллар ўртасида биринчи ўринни эгаллаган иштирокчига кубок ва 150 евро пул мукофоти топширилиши белгиланган.
Иккинчи ўрин учун 100 евро ва кубок, учинчи натижа учун эса 50 евро ҳамда кубок кўзда тутилган. Мусобақанинг барча тоифалари бўйича умумий мукофот жамғармаси 13 минг еврони ташкил этган.
Тоҳиржонованинг натижаси умумий турнир чемпионлиги эмас, балки аёллар ўртасидаги махсус ҳисобдаги биринчи ўрин ҳисобланади. Бу фарқни аниқ кўрсатиш муҳим.
Гранада шахмат турнирининг нуфузи ошиб бормоқда
«Granada Chess Open» иккинчи марта ташкил этилган бўлса-да, қисқа вақт ичида Испания жанубидаги йирик халқаро шахмат мусобақаларидан бирига айланди.
Турнир бошланиши олдидан Гранада провинцияси маъмурияти унда 350 дан ортиқ шахматчи ва 45 давлат вакиллари қатнашишини маълум қилган эди. Якуний рўйхат бўйича Ўзбекистон шахмат федерацияси иштирокчилар сони 353 нафар, давлатлар сони эса 48 та бўлганини қайд этди.
Кўп сонли иштирокчилар, гроссмейстер ва халқаро мастерларнинг қатнашиши ҳар бир очконинг қийматини оширди. Тоҳиржонованинг шундай рақобатда аёллар зачётини воз кечмай биринчи ўринда тугатиши натижанинг аҳамиятини янада кучайтиради.
Ўзбекистон шахмати учун навбатдаги халқаро натижа
Сўнгги йилларда ўзбекистонлик шахматчилар эркаклар, аёллар ва ёшлар ўртасидаги йирик мусобақаларда мунтазам равишда совриндорлар сафидан жой олмоқда.
Тоҳиржонованинг Гранададаги ғалабаси ҳам ушбу натижалар занжирининг давоми бўлди. Бу сафар у фақат биринчи ўринни қўлга киритибгина қолмай, халқаро рейтингини ҳам сезиларли оширди.
Энди асосий вазифа — Испаниядаги муваффақиятни кейинги мусобақаларда мустаҳкамлаш ва рейтингда яна юқорилаш. Гранададаги 6 очко эса Тоҳиржонованинг кучли халқаро таркибда ҳам барқарор натижа кўрсата олишини яна бир бор намойиш этди.
Сизнингча, Гулрухбегим Тоҳиржонова яқин вақт ичида гроссмейстерлик унвонига эриша оладими? Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани спорт ишқибозларига Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқларда улашинг!
…