Гвардиоладан кейинги «Манчестер Сити»: Мареска катта ваъда берди...
Хосеп Гвардиола кетганидан кейин «Манчестер Сити» бош мураббийи лавозимига 2029 йил ёзигача амал қиладиган уч йиллик шартнома асосида Енсо Мареска тайинланди. Италиялик мутахассис янги мавсумда жамоа барча совринлар, жумладан Премер-лига чемпионлиги учун сўнгги тургача курашишини таъкидлади. Мареска клуб учун бегона емас, чунки у аввал ёшлар жамоасини бошқарган ва Гвардиоланинг штабида, жумладан 2022/23 йилги требл мавсумида ишлаган.
«Манчестер Сити»да ўн йил давом этган Хосеп Гвардиола даври якунланди. Энди клуб тарихидаги энг муваффақиятли мураббий қолдирган меросни сақлаш ва жамоани янги босқичга олиб чиқиш вазифаси Энцо Марескага топширилди.
Италиялик мутахассис босимни яхши англамоқда. У янги мавсумда «Сити» барча совринлар, жумладан Премьер-лига чемпионлиги учун сўнгги тургача курашишини таъкидлади.
Мареска олдидаги энг катта синов
Гвардиола «Манчестер Сити»ни 10 йил бошқариб, клуб билан 20 та йирик совринни қўлга киритди. Унинг даврида «шаҳарликлар» олти марта Премьер-лига, беш марта Лига кубоги, уч марта Англия кубоги ва илк бор Чемпионлар лигасида ғолиб бўлди.
Бундай мураббийдан кейин жамоани қабул қилиш ҳар қандай мутахассис учун катта таваккал. Янги мураббийдан нафақат натижа, балки Гвардиола шакллантирган ўйин услуби ва ғолиблик маданиятини сақлаб қолиш ҳам талаб этилади.
Футбол тарихида узоқ йиллар клубни бошқарган мураббийлар кетгач, жамоаларнинг янги даврга мослашишда қийналган ҳолатлари кўп учраган. Шу сабаб айримлар «Сити»да ҳам пасайиш бошланиши мумкинлигини тахмин қилмоқда.
Мареска эса бундай сценарийни қабул қилмоқчи эмас.
«Сўнгги тургача курашишимиз керак»
Янги бош мураббий жамоанинг мақсадлари ўзгармаслигини очиқ айтди.
«Бу мавсумда совринларни қўлга киритиш учун қўлимиздан келган барча ишни қиламиз. Премьер-лига чемпионлиги — сўнгги тургача курашишимиз керак бўлган совринлардан бири».
Мареска чемпионлик имкониятларини ҳозирдан баҳолашга шошилмаяпти. Унинг фикрича, мавсум бошланмасидан туриб баландпарвоз ваъдалар беришдан кўра, жамоанинг кундалик ривожига эътибор қаратиш муҳим.
Италиялик мутахассис дастлабки матбуот анжуманида ҳам «Сити» тўпсиз ҳаракатда агрессив бўлиши, ўйинни назорат қилиши ва ўз ғояларини рақибга мажбуран қабул қилдириши кераклигини айтганди. У футболдаги энг муҳим вазифа учрашувларни ютиш эканини алоҳида таъкидлаган.
Маресканинг асосий формуласи маълум
Янги мураббий ўз иш услубининг марказига футболчиларнинг индивидуал ўсишини қўймоқда.
«Менга энг ёқадиган нарса — ҳар куни футболчиларни ривожлантириш. Чунки футболчилар ўсса, жамоа ҳам кучаяди».
Бу фикр Маресканинг аввалги жамоаларида қўллаган ёндашувига ҳам мос келади. У тайёр юлдузларга тўлиқ боғланиб қолишдан кўра, футболчиларнинг тактик тушунчаси ва тўп билан ҳаракатини босқичма-босқич ривожлантиришга катта аҳамият беради.
«Сити» раҳбарияти ҳам уни танлашда айнан ўйин фалсафаси, клуб тизимини яхши билиши ва ёш футболчилар билан ишлаш қобилиятини ҳисобга олган. Мареска клуб билан 2029 йил ёзигача амал қиладиган уч йиллик шартнома имзолаган.
У клубни ичкаридан яхши билади
Мареска «Манчестер Сити» учун бегона мутахассис эмас. Бу унинг клубдаги учинчи фаолият даври ҳисобланади.
У аввал «Сити»нинг ёшлар жамоасини бошқариб, уни Premier League 2 чемпионлигига олиб чиққан. Кейинчалик Гвардиоланинг мураббийлар штабида ишлаб, 2022/23 йилги тарихий требл мавсумида жамоа муваффақиятига ҳисса қўшган.
Шу сабаб клуб раҳбарияти кескин инқилобдан кўра, Гвардиола қурган тизимни яхши биладиган ва уни янги ғоялар билан ривожлантира оладиган мураббийни танлади.
Маресканинг вазифаси Гвардиоладан нусха олиш эмас. У мавжуд ғолиблик маданиятини сақлаган ҳолда, жамоага ўз услубини сингдириши керак.
«Интер»га қарши ўйин биринчи ишорани берди
Маресканинг «Сити» бош мураббийи сифатидаги илк мавсумолди учрашуви Гонконгда «Интер»га қарши ўтказилди. Бу баҳс 2026/27 йилги мавсумга тайёргарлик доирасидаги Осиё сафари дастуридан ўрин олганди.
Мураббий жамоанинг Италия чемпионига қарши ҳаракатларидан мамнун қолганини билдирди.
«“Интер”га қарши мавсумолди ўйинидаги ҳаракатларимиз менга жуда ёқди».
Назорат ўйинларида натижадан кўра футболчиларнинг жисмоний ҳолати, янги тактик талабларни бажариши ва майдондаги ўзаро тушуниш даражаси муҳимроқ ҳисобланади.
Шу маънода «Интер»га қарши баҳс Марескага қайси жиҳатлар ишлаётгани ва мавсум бошлангунига қадар нималарни яхшилаш зарурлигини кўрсатган дастлабки жиддий синов бўлди.
Осиёдаги қўллаб-қувватлаш Марескани ҳайратлантирди
Италиялик мутахассис Гонконгда жамоани кутиб олган мухлислар ҳақида ҳам илиқ фикр билдирди.
У очиқ машғулотлар ва ўйинда трибуналар тўлганидан мамнун эканини айтди. «Сити»нинг Осиёдаги сафари Гонконгдан кейин Сеулдаги учрашувлар билан давом этади.
Хориждаги катта мухлислар базаси Мареска учун клубнинг глобал даражадаги мавқеини яна бир бор кўрсатди. Бироқ бу қўллаб-қувватлаш янги мураббий зиммасидаги масъулиятни ҳам оширади.
«Сити»нинг имкониятлари ҳали ҳам катта
Гвардиола ўзининг охирги мавсумида жамоа билан Англия кубоги ва Лига кубогини қўлга киритди, Премьер-лигада эса иккинчи ўринни эгаллади. Демак, Мареска инқироздаги эмас, ҳамон совринлар ютишга қодир таркибни қабул қилиб олди.
Шу билан бирга, янги мураббий бир нечта муҳим вазифани ҳал қилиши керак:
Гвардиоладан кейинги психологик бўшлиқни тўлдириш;
ёш ва тажрибали футболчилар ўртасида мувозанат яратиш;
ўз тактик ғояларини қисқа вақт ичида сингдириш;
таркибдаги барча юлдузларнинг мотивациясини сақлаш;
Премьер-лигада янги чемпионлик пойгасига тайёр туриш.
Мавсумнинг дастлабки натижалари Мареска бу вазифаларни қанчалик тез ҳал қилаётганини кўрсатади.
Меросни сақлашми ёки янги даврни бошлашми?
Маресканинг сўзларидан маълум бўлишича, у «Сити»ни бутунлай қайта қуришни эмас, мавжуд пойдевор устида янада кучли жамоа яратишни истаяпти.
Бу мантиқий ёндашув. Чунки Гвардиола қолдирган таркиб, инфратузилма ва ғолиблик маданиятидан воз кечиш шарт эмас. Аммо рақиблар «Сити»нинг ўйин услубини яхши ўргангани учун фақат эски формулани такрорлаш ҳам етарли бўлмайди.
Маресканинг ҳақиқий синови шу ерда бошланади: у Гвардиола меросининг соясида қолиб кетмасдан, клубнинг янги ғолиблик даврини ярата оладими?
Сизнингча, Энцо Мареска «Манчестер Сити»да Гвардиола муваффақиятини давом эттира оладими? Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани спорт ишқибозларига Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқларда улашинг!
…