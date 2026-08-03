Шоҳруҳхон шифохонага ётқизилдими? Тарқалган видео мухлисларни хавотирга солди (видео)
Ижтимоий тармоқларда хонанда Шоҳруҳхоннинг шифохона палатасида екани акс етган видео тарқалиб, мухлислар орасида турли тахминларга сабаб бўлди. Бироқ санъаткорнинг нима сабабдан тиббиёт муассасасига ётқизилгани ҳақида ҳозирча расмий ёки ишончли маълумот еълон қилинмаган. Тарқалаётган турли тахминлар ҳозирча ўз тасдиғини топгани йўқ. Шунингдек, хонанданинг ўзи ёки унинг яқинлари ҳам мазкур ҳолат юзасидан ҳозирча расмий баёнот бермаган.
Ижтимоий тармоқларда хонанда Шоҳруҳхон билан боғлиқ видео кенг муҳокама қилинмоқда. Кадрларда санъаткорнинг шифохона палатасида экани кўриниб, бу ҳолат мухлислар орасида турли тахминларга сабаб бўлди.
Тарқалган видеода Шоҳруҳхон шифохона шароитида экани акс этган. Бироқ ҳозирча унинг нима сабабдан тиббиёт муассасасига ётқизилгани ҳақида расмий ёки ишончли маълумот эълон қилинмаган.
Шу боис ижтимоий тармоқларда тарқалаётган турли тахминлар ҳозирча тасдиғини топмаган. Санъаткорнинг ўзи ёки унинг яқинлари ҳам мазкур ҳолат юзасидан ҳозирча расмий баёнот бермаган.
…