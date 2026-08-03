Атлетико Мадрид Джек Грилишни ўз сафига қўшиб олмоқчи

·28·Спорт
Атлетико Мадрид Джек Грилишни ўз сафига қўшиб олмоқчи
Қисқача

Мадриднинг Атлетико клуби Манчестер Сити қанот ҳужумчиси Джек Грилишни ўз сафига қўшиб олиш имкониятларини кўриб чиқмоқда. Испанияликлар 30 ёшли футболчини трансфер қилиш орқали унга яна Чемпионлар лигасида тўп суриш имкониятини тақдим етиши мумкин. Атлетико раҳбарияти футболчининг майдонда ҳам, майдондан ташқарида ҳам фаоллигини юқори баҳолаб, уни бош мураббий Диего Симеоне тактик тизимига мос келувчи кучли футболчи сифатида кўрмоқда.

Мадриднинг Атлетико клуби Манчестер Сити қанот ҳужумчиси Джек Грилишни трансфер қилиш имкониятларини кўриб чиқмоқда. Те Сун нашри тарқатган маълумотларга кўра, испанияликлар 30 ёшли футболчини ўз сафига қўшиб олиш орқали унга яна Чемпионлар лигасида тўп суриш имкониятини тақдим этиши мумкин. Бу кутилмаган қадам футболчининг келажаги мавҳум бўлиб турган бир пайтда юзага келмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Ўтган мавсумни ижара асосида Эвертон сафида ўтказган футболчи 2 та гол уриб, 6 та голли узатмага муаллифлик қилган эди. Бироқ январ ойида оёқ суягининг синиши унинг мавсумини эрта якунлашга мажбур қилди. Шунга қарамай, Атлетико раҳбарияти Грилишнинг майдонда ҳам, майдондан ташқарида ҳам фаоллигини юқори баҳоламоқда ҳамда уни бош мураббий Диего Симеоне тактик тизимига мос келувчи кучли футболчи сифатида кўрмоқда.

Манчестер Ситидаги вазият ва мураббий фикри

Футболчи атрофидаги миш-мишлар унинг Манчестер Ситининг Осиё бўйлаб уюштирилган мавсумолди турнесига киритилмаганидан сўнг янада кучайди. Бироқ ўйинчи ижтимоий тармоқдаги саҳифаси орқали жамоадан четлатилмагани, балки ҳали ҳам жароҳатдан тикланиш жараёнида эканини қатъий тушунтириб ўтди.

Клубнинг янги бош мураббийи Энсо Мареска ҳам футболчи билан муносабатлари яхшилигини тасдиқлади. Маресканинг таъкидлашича, Джек ҳозирча Манчестер Сити футболчиси ҳисобланади ва мураббий ўз вазифасини бажариб, уни шуғуллантиришда давом этади. Шунингдек, мураббий футболчининг инсоний фазилатларини юқори баҳолаган.

Европа ва ички даъвогарлар

Агар ушбу трансфер амалга ошса, Мадрид клуби билан ўтган мавсум Ла Лигада тўртинчи ўринни эгаллаган ва Европа мусобақаларининг ярим финалига чиққан Атлетико сафига қўшилган Грилиш Чемпионлар лигасига қайтади. Метрополитано стадионида унга Ли Кан Ин, Алекс Баена, Тиаго Алмада ва Адемола Лукман каби футболчилар билан рақобат қилишга тўғри келади.

Агар Испанияга кўчиб ўтиш варианти амалга ошмай қолса, Эвертон ҳамда Астон Вилла клублари ҳам футболчининг ҳолатини диққат билан кузатиб бораётгани маълум қилинмоқда. Ҳозирча трансфер ойнаси доирасида Грилишнинг қайси жамоада фаолиятини давом эттириши очиқлигича қолмоқда.

Джек ГрилишАтлетико МадридМанчестер СитиТрансферларЧемпионлар лигаси
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Винисиус Жуниор Реал Мадрид сафига қайтди ва Арсенал режаларига таъсир қилдиВинисиус Жуниор Реал Мадрид сафига қайтди ва Арсенал режаларига таъсир қилдиБугун, 16:19Кристос Колис Микел Артетага ўз шартини қўйдиКристос Колис Микел Артетага ўз шартини қўйдиБугун, 15:50Джермейн Дженас Люис Холлни Манчестер Юнайтедга ўтишга чақирдиДжермейн Дженас Люис Холлни Манчестер Юнайтедга ўтишга чақирдиБугун, 15:31Тоҳиржонова Гранадада ғолиб бўлди: рейтинги ҳам сезиларли ошди!Тоҳиржонова Гранадада ғолиб бўлди: рейтинги ҳам сезиларли ошди!Бугун, 15:29Гвардиоладан кейинги «Манчестер Сити»: Мареска катта ваъда берди...Гвардиоладан кейинги «Манчестер Сити»: Мареска катта ваъда берди...Бугун, 15:26Барселона жамоасининг Англиядаги йиғини кутилмаган муаммоларга дуч келдиБарселона жамоасининг Англиядаги йиғини кутилмаган муаммоларга дуч келдиБугун, 14:59
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда