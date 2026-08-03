Атлетико Мадрид Джек Грилишни ўз сафига қўшиб олмоқчи
Мадриднинг Атлетико клуби Манчестер Сити қанот ҳужумчиси Джек Грилишни ўз сафига қўшиб олиш имкониятларини кўриб чиқмоқда. Испанияликлар 30 ёшли футболчини трансфер қилиш орқали унга яна Чемпионлар лигасида тўп суриш имкониятини тақдим етиши мумкин. Атлетико раҳбарияти футболчининг майдонда ҳам, майдондан ташқарида ҳам фаоллигини юқори баҳолаб, уни бош мураббий Диего Симеоне тактик тизимига мос келувчи кучли футболчи сифатида кўрмоқда.
Мадриднинг Атлетико клуби Манчестер Сити қанот ҳужумчиси Джек Грилишни трансфер қилиш имкониятларини кўриб чиқмоқда. Те Сун нашри тарқатган маълумотларга кўра, испанияликлар 30 ёшли футболчини ўз сафига қўшиб олиш орқали унга яна Чемпионлар лигасида тўп суриш имкониятини тақдим этиши мумкин. Бу кутилмаган қадам футболчининг келажаги мавҳум бўлиб турган бир пайтда юзага келмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Ўтган мавсумни ижара асосида Эвертон сафида ўтказган футболчи 2 та гол уриб, 6 та голли узатмага муаллифлик қилган эди. Бироқ январ ойида оёқ суягининг синиши унинг мавсумини эрта якунлашга мажбур қилди. Шунга қарамай, Атлетико раҳбарияти Грилишнинг майдонда ҳам, майдондан ташқарида ҳам фаоллигини юқори баҳоламоқда ҳамда уни бош мураббий Диего Симеоне тактик тизимига мос келувчи кучли футболчи сифатида кўрмоқда.
Манчестер Ситидаги вазият ва мураббий фикриФутболчи атрофидаги миш-мишлар унинг Манчестер Ситининг Осиё бўйлаб уюштирилган мавсумолди турнесига киритилмаганидан сўнг янада кучайди. Бироқ ўйинчи ижтимоий тармоқдаги саҳифаси орқали жамоадан четлатилмагани, балки ҳали ҳам жароҳатдан тикланиш жараёнида эканини қатъий тушунтириб ўтди.
Клубнинг янги бош мураббийи Энсо Мареска ҳам футболчи билан муносабатлари яхшилигини тасдиқлади. Маресканинг таъкидлашича, Джек ҳозирча Манчестер Сити футболчиси ҳисобланади ва мураббий ўз вазифасини бажариб, уни шуғуллантиришда давом этади. Шунингдек, мураббий футболчининг инсоний фазилатларини юқори баҳолаган.
Европа ва ички даъвогарларАгар ушбу трансфер амалга ошса, Мадрид клуби билан ўтган мавсум Ла Лигада тўртинчи ўринни эгаллаган ва Европа мусобақаларининг ярим финалига чиққан Атлетико сафига қўшилган Грилиш Чемпионлар лигасига қайтади. Метрополитано стадионида унга Ли Кан Ин, Алекс Баена, Тиаго Алмада ва Адемола Лукман каби футболчилар билан рақобат қилишга тўғри келади.
Агар Испанияга кўчиб ўтиш варианти амалга ошмай қолса, Эвертон ҳамда Астон Вилла клублари ҳам футболчининг ҳолатини диққат билан кузатиб бораётгани маълум қилинмоқда. Ҳозирча трансфер ойнаси доирасида Грилишнинг қайси жамоада фаолиятини давом эттириши очиқлигича қолмоқда.
…