Чақалоғи йиғлаши мумкинлигини ўйлаган ота йўловчиларни ҳайратда қолдирди
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Тунги авиарейсга чиқишдан олдин Чен исмли ёш ота бошқа йўловчиларнинг қулайлигини ўйлаб, эътиборга лойиқ ташаббус билан чиқди. У самолётда чақалоғи парвоз давомида йиғлаб қолиши эҳтимолини инобатга олиб, қўшни йўловчилар учун 100 жуфт қулоқ тиқини харид қилди.
Шунингдек, у йўловчилардан олдиндан узр сўраш мақсадида қулоқ тиқинларини тарқатишга қарор қилди. Бу самимий ва мулоҳазали ҳаракат самолётдагилар томонидан илиқ кутиб олинди.
Кўплаб йўловчилар Ченга бундай одоб ва эътибор учун миннатдорчилик билдириб, қулоқ тиқинларини олишдан бош тортишди. Уларнинг айтишича, чақалоқнинг йиғлаши табиий ҳолат бўлиб, бундан ҳеч ким норози бўлмаслиги керак. Ёш отанинг бу хатти-ҳаракати эса ижтимоий тармоқларда ҳам кўплаб ижобий фикрларга сабаб бўлди.
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг
…